"Somos la fuerza decisiva para un Botànic III, nos diferencia que no nos mordemos la lengua"

A exactamente 18 días de las elecciones municipales y autonómicas en la Comunitat Valenciana, Rafael Mayoral, diputado en el Congreso y miembro de la dirección nacional de Podemos visita València para presentar las enmiendas que han interpuesto a la ley de Movilidad y para defender el modelo de transporte para la ciudad junto a sus compañeros de Podem en la Comunitat Valenciana.

Antes de una asamblea con el sector del taxi y de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) junto a Héctor Illueca, Rosa Pérez Garijo y Pilar Lima, atiende a este periódico en una céntrica calle del barrio de Russafa de València para repasar, además, la estricta actualidad política a las puertas de una campaña electoral en la que defiende que Unides Podem es el voto "decisivo y valiente". "Lo que nos diferencia de las otras fuerzas del Botànic es que no nos mordemos la lengua para señalar al poder económico cuando abuse de la mayoría social y tomar medidas para parar esos abusos".

"No nos callamos ante Roig, ni Ribera Salud ni Uber" "Nosotros no nos callamos ante el poder económico. No tenemos ningún problema en decirle a Juan Roig que no nos gusta lo que hace, ni a Ribera Salud ni a Uber o Cabify, nosotros podemos decirlo y poner medidas para proteger a la gente aunque moleste", dice contundente Rafa Mayoral. El objetivo: "desprivatizar servicios y devolver a la gente el derecho a autogobernarse, no a que les gobiernen multinacionales que cometen abusos".

Cuando todas las encuestas señalan al necesario umbral del 5 % de Unides Podem para poder reeditar el pacto del Botànic, los ojos en toda España parecen estar centrados en lo que pueda pasar en la Comunitat Valenciana. ¿Es la valenciana una plaza importante para Podemos?. Para Mayoral "siempre lo ha sido".

"Siempre ha sido un espacio muy importante porque para que nuestro país pudiera vivir la primera explosión democrática fue fundamental el republicanismo blasquista. Creemos que el País Valencià tiene que jugar un papel fundamental porque ha sufrido el modelo de destrucción del territorio y arrase de derechos sociales de las mayorías con el proyecto del PP y porque ha demostrado que se puede recorrer el camino inverso con desprivatizaciones sanitarias, por ejemplo". Por eso, añade, es "importante" que Unides Podem tenga fuerza para imponer "políticas valientes".

Podemos, Yolanda Díaz, Sumar y Compromís

La campaña empieza el viernes y el último mes ha estado marcado por la tensión entre Podemos y Sumar en España, pues todavía no hay acuerdo para presentarse juntos a las elecciones generales que se prevén para final de año. Sumar, la plataforma que encabeza Yolanda Díaz (vicepresidenta segunda del Gobierno por Unides Podem) presentó su proyecto el pasado abril y la candidatura de la gallega a la presidencia del Gobierno.

Una propuesta a la que se ha sumado Izquierda Unida y otras formaciones territoriales, como Compromís, pero no Podemos. Todavía. Los morados piden unas primarias abiertas para conformar las listas y las negociaciones siguen en marcha. Y en la Comunitat Valenciana entra otro actor en escena: Compromís. Los valencianistas sí han dado apoyo a Yolanda Díaz y aquí, Podem les afea no haber querido pactar con ellos y Esquerra Unida una candidatura unitaria para el 28M pero sí hacerlo con Sumar en el ámbito estatal.

Preguntado por esta cuestión, Mayoral señala que en Podemos no contemplan otro escenario que no sea un acuerdo. Eso sí, resalta que "partimos de identidades diferentes". Sobre si el escenario de negociación será diferente tras el 28M y una vez los resultados aireen más o menos influencia en el gobierno valenciano, el diputado de Podemos pone en valor los acuerdos de coalición en autonomías y ayuntamientos y diferencia Podemos de Sumar.

"Hay quien piensa que hay que hablar bajito al poder económico y nosotros pensamos que hay que hablar fuerte para que nos escuchen e incluso ponerles normas"

"Hay que saber qué proyecto de futuro queremos y tener en cuenta que tenemos diferentes maneras de entender la política. Hay quien piensa que hay que hablar bajito y nosotros pensamos que con el poder económico hay que hablar fuerte para que nos escuchen e incluso ponerles normas".

Acusaciones a los valencianistas

Al hablar de acuerdos con Sumar, Mayoral aprovecha para lanzar varios dardos a Compromís y les acusa de dificultar un tercer Botànic, en la línea de la estrategia que ha llevado a cabo Héctor Illueca en la precampaña y que hasta ahora parecía algo más suavizada. "Con Yolanda Díaz no contemplamos otro escenario que no sea un acuerdo. Ahora bien, no somos nosotros los que nos hemos negado a hablar. Aquí en la Comunitat Valenciana habría que preguntarles a quienes no han querido hablar para garantizar un tercer Botànic".

"Compromís tiene que mirar a la cara a la gente y decirle por qué han sido capaces de poner en riesgo los gobiernos de progreso"

Compromís dice, "ha de mirar a la cara a la gente y decirle por qué han sido capaces de poner en riesgo los gobiernos de progreso o abrir la puerta a que vuelva la derecha. Nosotros no queremos que vuelvan y por eso el voto que decide es el voto a Unides Podem". Mayoral señala que apostarán "fuerte" para llegar a un acuerdo con Yolanda Díaz para pactar una coalición. "Nosotros somos los que hemos garantizado que haya un gobierno de coalición en España pese a que decían que era imposible".

Desprivatizar y digitalizar el transporte

Rafa Mayoral vino, también, a hablar de política de transporte. "Hemos presentado varias enmiendas a la ley de Movilidad, entre ellas un paquete contra la 'uberización' del transporte público". Y esto, ¿Qué significa? "reforzar las competencias municipales y la capacidad para administrar el territorio frente a los abusos de las multinacionales", clarifica el diputado. "El derecho a la movilidad -dice- lo tiene que garantizar el transporte público y lo ha de hacer con unas tarifas reguladas, con garantía de acceso a la ciudadanía". Para ello, señala, es necesario poner "coto" a las multinacionales con herramientas digitales públicas.

¿Por qué una empresa privada puede tener una aplicación que unifique todos los servicios de transporte de la ciudad y la administación no?, se pregunta el diputado. Hay que "desprivatizar" el servicio para que las comunidades autónomas y los municipios, las ciudades, "no estén en mano de un monopolio tecnológico de las multinacionales". "Las administraciones han de garantizar el derecho a la movilidad a través de la digitalización. Una aplicación que te diga como ir a todas partes en servicios públicos. Frente a la estrategias de monopolio hay que garantizar los servicios públicos", sentencia.