Las familias de personas con diversidad funcional denuncian la falta de plazas y centros públicos cuando los jóvenes finalizan su ciclo escolar en educación especial al cumplir los 21 años. Los jóvenes se quedan en lista de espera hasta que queda alguna plaza libre, o bien porque la persona cumpla 65 años y sea derivado a un centro de mayores, o bien porque fallezca o bien porque se traslade a otra comunidad autónoma. No hay recambio, ni rodaje, ni plazas libres en centros de día ni en centros ocupacionales y, además, todas las plazas están ocupadas lo que obliga a las familias a esperar años en lista de espera.

"No hay recambio, ni rodaje, ni plazas libres. Todo está ocupado", explican

Por eso, el anuncio de la apertura de un centro de día especializado en Trastorno de Espectro Autista (TEA) en la ciudad de València supuso una opción real para familias que buscaban centros para sus hijos e hijas que acababan este año el colegio. El centro, de la Fundación XAM (de Xiquet a Major), se anunció como centro concertado de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con 30 plazas públicas (y 10 privadas) en horario de 9 a 17 horas y tenía prevista su apertura el próximo mes de septiembre.

Persiana bajada

Sin embargo, amueblado, rotulado y listo para su apertura, el Centro de Día TEA Santa Clara mantiene la persiana cerrada y así será hasta que la Conselleria de Igualdad yPolíticas Inclusivas financie las plazas acordadas ya que, por el momento, carecen de presupuesto para poder hacerlo. Así lo aseguran desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ya que la Fundación XAM no ha querido hacer declaraciones a Levante-EMV.

«El centro no abre por falta de financiación pública. Es así de sencillo y así de grave. Estamos denunciando que faltan plazas públicas en la Comunitat Valenciana para personas con diversidad funcional y hay un centro listo para abrir que permanece cerrado. Así, hay gente sin atender en sus casas y un centro listo que podría atender a parte de esas personas por que no puede abrir porque la Conselleria de Igualdad no tiene dinero para financiar estas plazas», explica el presidente de Aerte, José María Toro. Y añade: «Y eso que es el presupuesto récord de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ha triplicado el del año 2015».

Para Toro, es «incomprensible» que las familias estén denunciando que no hay plazas, estén esperando en sus casas un recurso que no llega y haya personas con autismo sin atender mientras la conselleria permite que un centro que podrían abrir mañana y estaría lleno, permanezca cerrado».

Listas de espera públicas

Varias familias han denunciado en Levante-EMV el «abismo» al que se acercan este año al saber que su hijo o hija con autismo acabará en junio las clases en el colegio de Educación Especial y se quedarán en casa, encerrados y sin nada que hacer.

Para la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia «esta no es una cuestión política, sino de una cuestión de derechos, de necesidades vitales. No podemos consentir que ni siquiera las listas de espera estén publicadas para saber qué es lo que está pasando porque no se conceden plazas. Necesitamos recursos, y no prestaciones irrisorias para ser atendidos en casa. Así es muy fácil bajar las listas de espera de atención a la dependencia si lo que concedemos son pagas de 150 euros para atender en casa a personas que en realidad lo que necesitan es un centro de día o un centro ocupacional para promocionar su autonomía personal», denuncian.