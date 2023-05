El secretario de organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha afirmado este jueves que cree con total seguridad que el PP valenciano es el responsable de las octavillas que se han difundido en diversos puntos de la Comunitat Valenciana con acusaciones contra el presidente, Ximo Puig, y contra la política del Consell.

Muñoz ha mostrado un albarán del reparto de una de esas octavillas (la tercera de cuantas se han repartido en València) en el que la empresa prestataria del servicio las identifica como "PP VLC" y asegura que, tras haber hablado con los repartidores y con el encargado de esta empresa, estos han admitido que repartieron las anteriores, que fueron objeto de una denuncia ante Fiscalía por parte del PSPV por un posible delito de injurias, informa Efe.

A juicio de Muñoz, es evidente que el reparto de esos folletos "se enmarcan en una guerra sucia del PP contra el presidente", que empezó a principios del pasado marzo con "dos octavillas injuriosas contra Ximo Puig en las que se le acusaba de delitos que no había cometido".

"Entonces no podíamos afirmar que el PP estaba detrás, aunque lo sospechábamos por la tipografía, las fotos utilizadas o el formato", ha agregado Muñoz.

El PSPV acudió entonces a las Fiscalías de Alicante y Valencia para presentar sendas denuncias y convocó una rueda de prensa en la que preguntó al PP y a su candidato, Carlos Mazón, si estaban detrás de estos panfletos, una acusación que fue negada expresamente por el líder del PP valenciano.

"En tono de chulería vino a decir que estábamos nerviosos con el pronóstico electoral, pero lo que estábamos era enfadados, porque no todo vale, no se puede ensuciar la imagen de personas honorables. En una competición política no todo vale, especialmente por parte de un partido que se dice de Estado", ha agregado Muñoz.

El PSPV ha confirmado sus sospechas, siempre según el secretario de Organización del PSPV, porque pudo contactar con los responsable del reparto de la tercera de las octavillas, "en las que el PP no se identifica directamente pero sí indirectamente como transmisor del mensaje", y ha obtenido un albarán de esa empresa de reparto en el que el producto que es objeto de ese servicio se identifica como "PP VLC"

"Personas del partido se cruzaron con los repartidores, se les preguntó quién les había ordenado el reparto, nos dijeron que había sido el PP. Las palabras se las lleva el viento y no lo podríamos demostrar oólo con esa declaración, pero ha llegado a nosotros el albarán de entrega de ese reparto. Además, el encargado de la empresa de reparto nos dijo que también ellos repartieron las anteriores octavillas en las que se denigraba la imagen del presidente", ha apuntado Muñoz.

"Digo, con el 100 % de certeza, que el PP está haciendo una guerra sucia contra el 'president', que el presidente del PP es un mentiroso y que representa lo peor de la política. El hijo político de Zaplana intentando llegar al poder de la peor manera posible", ha agregado.

"Espero, por su bien, que los folletos los haya pagado el PP, porque si no entraríamos en otro terreno", ha señalado Muñoz, en referencia a posibles delitos electorales.

En este sentido, Muñoz ha preguntado al presidente nacional del PP, Albero Núñez Feijóo, "si va a seguir consintiendo esta guerra sucia" y ha apuntado que espera que el líder del PP "dé un tirón de orejas a Mazón y pida disculpas".

"Mazón hoy está desacreditado, amortizado políticamente, porque es un mentiroso", ha sentenciado el secretario de organización del PSPV-PSOE.