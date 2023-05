El PSPV dio este jueves el pistoletazo de salida a la campaña en Mislata en toda una declaración de intenciones. Ximo Puig protagonizó el acto que inicia el camino en busca de un tercer mandato en uno de los bastiones de los socialistas del llamado cinturón rojo de València, donde Carlos Fernández Bielsa cosechó un 62 % en las elecciones de 2019 en esta localidad, y lo hizo fijándose como objetivo "lograr la mayoría social y política". "Queremos la mayoría para hacer nuestro político que es el vuestro", señaló el jefe del Consell.

Horas después de recibir el viento de cola de la encuesta del CIS, en la que prevé un crecimiento en intención de voto y escaño para los socialistas, Puig se dirigió a todos aquellos "que no han votado nunca al PSPV" para lograr esa "mayoría social". "Este no es el proyecto solo para unos pocos, aquí no hay sectarismo, hay apertura y capacidad de encuentro", dijo el 'president' en un acto en el que estuvo acompañado de Bielsa, ejerciendo de anfitrión, así como la vicepresidenta del Gobierno de España, Nadia Calviño, y la vicealcaldesa y candidata al Ayuntamiento de València, Sandra Gómez.

El líder de los socialistas valencianos se apoyó en la gestión hecha al frente de la Generalitat en los últimos ocho años para remarcar que su candidatura "va más allá de nuestro propio partido", sino que es un instrumento que "gobierna mejor". En este sentido, Puig lució algunas de las medidas llevadas a cabo. Destacó la "progresividad fiscal" al bajar los impuestos a las rentas más bajas y subírselos a las más altas, la gratuidad de la educación de los 2 a 3 años o la reciente medida del bono de la cesta de la compra de 90 euros para paliar la inflación.

"Somos claves para que los avances lleguen a la clase media y trabajadora"

En esta búsqueda del votante medio a Puig le sirvió la intervención previa de Calviño. La ministra recordó que es independiente (no está afiliada al PSOE), pero que "no todos son iguales ni gobiernan igual". En este sentido, la responsable económica del Gobierno de España destacó el “liderazgo, visión y orgullo” de Ximo Puig al frente de la Generalitat para que la Comunitat Valenciana esté al frente de la atracción de empresas de innovación. “¿Cómo puede ser que cada semana tenga un gran grupo empresarial internacional que quiera invertir en España y nos diga que está pensando en hacerlo en València? ¿Cuándo se ha visto eso?”, indicó Calviño.

“En Mislata funciona un gobierno socialista”, dijo por su parte el secretario provincial del PSPV y candidato a la reelección, Carlos Fernández Bielsa, que jugaba en casa. Así, insistió en que la Comunitat Valenciana se jugaba "mucho" el próximo 28 de mayo y destacó que "el tándem Bielsa-Puig funciona", un llamamiento a que quienes colocan la papeleta socialista en la urna municipal lo hagan también en la autonómica dentro de dos semanas. "Somos clave para que los avances lleguen a la clase media y trabajadora", añadió.

Asimismo, la candidata al Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, señaló que los socialistas pincharán "la burbuja" del PP en las urnas e insistió en la vivienda como tema central de la campaña. "Vamos a dar la cara por nuestras familias para garantizar que nuestras viviendas sigan siendo sus hogares y no una cuestión para que especulen los fondos buitres", indicó al tiempo que destacó que el modelo València "tiene más éxito que el modelo Madrid".