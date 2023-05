"Es cruel el mal concepto que se tiene de la política"

Casi más sorpresiva que su renuncia como síndic en las Corts y vicesecretario general del PSPV hace un año, fue su destino. Manolo Mata representó la voz más botánicas de los socialistas valencianos, tanto en el parlamento autonómico como fuera de él durante siete años. Sin embargo, en abril del año pasado anunció que lo dejaba y que lo hacía para continuar con su defensa al empresario Jaime Febrer, acusado de ser el presunto cabecilla del 'caso Azud'.

¿Es más feliz defendiendo a acusados de corrupción?

Los golpes de felicidad no los da el trabajo, los dan los amigos, la familia, la gente que quieres. Es solo un trabajo, en mi caso, un trabajo comprometido en la defensa de los derechos fundamentales, pero no soy más o menos feliz por tener una actividad u otra.

En su partido no todos han entendido ese paso… ¿Algo que alegar?

Mi madre tampoco entendía que defendiera asesinos o mis amigos que defendiera a estafadores que incluso habían estafado a gente que conocían. Esa es la gran paradoja de los abogados, nosotros no hacemos juicios morales de ningún tipo, nos limitamos a defender lo mejor que podemos a nuestros clientes y esa es la ética de esta profesión y lo emocionante también de esta profesión.

¿Cree que ha habido excesos en el pasado, incluso de su propio partido, con las investigaciones de corrupción?

Los excesos investigadores muchas veces han sido desproporcionados, se ha visto con grandes operaciones que se iniciaron de una manera y el resultado no ha tenido nada que ver. Ahí por distanciarte un poco de esa situación, dos de los asuntos de los que ahora se habla, Negreira o Mediador tienen pinta de haber sido estafas, lo que pasa es que las unidades especiales de la lucha contra la corrupción ven corrupción por todos los lados y no responde a la realidad de que hay un clima de corrupción generalizada. Sobre todo desde que hay leyes de transparencia y de contratación administrativa, desde 2010 es prácticamente imposible que se lleve a cabo actividades de corrupción de magnitud.

¿Ve en peor estado la política ahora que la ve desde fuera?

Tengo absoluto respeto por quienes están en primera línea. Su sacrificio personal, vital e incluso físico es tremendo y no tiene una correlación de aprecio de la política de manera generalizada. La gente tiene un mal concepto de la política y es injusto y diría que cruel, la política es un elemento de transformación y hay que respetar a la gente que sacrifica mucho de su tiempo y de su vida por los demás.

¿Un tercer Botànic es lo mejor para esta Comunitat Valenciana?

El tercer Botànic es imprescindible. Nunca en la historia de la democracia valenciana se han conseguido avances tan importantes como estos 8 años, nunca se ha conseguido afrontar situaciones tan complejas como una pandemia, incendios, inundaciones de una manera tan equilibrada que han conseguido que nuestros estándares de vida cotidianos vayan mejorando en todos los ámbitos y no tiene discusión. Es uno de los balances mas positivos que puede aportar la gestión.

¿Le daría algún consejo a Puig y los suyos ahora que es un ciudadano de a pie?

De ningún modo, quienes están al frente del partido y sobre todo Ximo Puig son personas que tienen la clarividencia de ver cómo funciona la sociedad e interpretar cuáles son sus problemas y cuáles son las soluciones. Ximo es un gran dirigente político y sabe a quién recurrir para ver otros puntos de vista y me consta que lo hace frecuentemente.

¿Contempla el regreso a la primera línea de la política?

Como dice la canción de Mercedes Sosa el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, pero nunca se sabe; lo que sí que es cierto es que el tiempo va pasando y la primera línea política es tremendamente dura. Para mí este último periodo ha sido la época más apasionante en política, en la que más útil me he sentido, han sido 7 años maravillosos y creo que son irrepetibles.

¿Se ha dejado alguna cuenta pendiente con la política?

Claro que hay cuentas pendientes, siempre, siempre hubiera hecho cosas diferentes. Me perturba que no pudiéramos bajar el listón electoral al 3 %, pero también que este gobierno de coalición con una marca muy consolidada que es el Botànic sea asumido como un bloque potente, sólido, con sus miradas diferentes pero de tal solidez que haya gente comprometida con el Botànic en todos sus ámbitos. Reforzar la imagen del Botànic es esencial.

Ahora que ha pasado un cierto tiempo desde su marcha, ¿Cuál es el recuerdo que le sigue produciendo reflujo de su etapa en la política?

Claro que sí, el reflujo me lo da haber apretado el botón en alguna ley que yo estaba convencido de que era inconstitucional y los derechos fundamentales y la Constitución está por encima de todo. A veces por oportunismo político he tomado decisiones que no debería haber tomado.

¿Y qué es lo mejor que ha descubierto fuera de la política activa, además del ‘esmorzaret’?

Lo mejor de estar fuera es el tiempo, ganas tiempo para otras muchas cosas, leer, ver series, estar con amigos, para almorzar, estar en tertulias y dejas de ser prisionero de las redes sociales, de dar respuesta a todo el mundo por cualquier canal y del inmediatismo informativo, es una liberación que te hace ganar muchos espacios.

Tomando distancia, ¿habría hecho algo diferente durante su etapa política?

Hubiera hecho cosas diferentes, claro. En el tránsito político haces y dices cosas que pueden dañar a otras personas, creo que habría que evitarlo, pero en el día a día sucede y cuando uno lo hace piensa que forma parte de la vorágine, pero desde luego se debería hacer esfuerzo para que no sucediera. Las relaciones personales que se hacen son muy importantes incluso con rivales políticos y al final si has ofendido a alguien o has hecho daño a alguien no se te queda buen sabor de boca.