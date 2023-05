Me confieso sinceramente preocupado por los discursos que detecto en relación con las sequías que padecemos. Confieso que me callo a veces para no discutir y que no debería hacerlo. El otro día escuché y no contesté un alegato en defensa de los embalses en el que un ingeniero agrónomo decía: “algunos dicen que como cada vez llueve menos cada vez hay que hacer menos embalses, pero yo defiendo precisamente lo contrario”. Ese mismo ingeniero decía que debajo de muchas zonas desérticas había inmensos lagos subterráneos que había que explotar ya para convertir secanos en regadíos y ayudar al desarrollo de países del Tercer Mundo. El acto no tenía nada que ver con estas cosas y tal vez por eso no dije nada, pero ganas no me faltaron. En numerosas ocasiones olvidamos que los embalses se llenan con las lluvias y si no llueve no los vamos a poder llenar. Del mismo modo, muchas zonas desérticas pueden tener en efecto inmensos acuíferos subterráneos, pero debe quedarnos claro que son fósiles, que están ahí por unas condiciones climáticas pasadas, ya inexistentes, y que, si los explotamos, dejarán de estar, porque no habrá nada que los rellene. Con los trasvases españoles entre zonas con poca agua a zonas con ninguna suele pasar que cuando unos los necesitan desesperadamente otros tampoco están sobrados para dar. Por otra parte, hay cultivos indiscutiblemente de regadío ahora y siempre, como los de huerta, en los que sólo podemos discutir si es conveniente ponerlos en lugares donde el agua escasea porque, paradójicamente, son muy rentables en zonas cálidas y secas, entrando en una compleja contradicción, que no se daba con regadíos tradicionales. En el caso de cultivos de secano mejorados con los regadíos para obtener más rentabilidad o simplemente para que sobrevivan, nos encontramos con el hecho de que en situaciones de sequía pluviométrica parece lógico para algunos recurrir a acuíferos subterráneos, pero eso acaba siendo pan para hoy y hambre para mañana porque no olvidemos que es la lluvia, que no cae, la que llena esos acuíferos. En este último caso podemos hablar del caso del olivo, que dispara su rentabilidad con el regadío y aún más con los setos superintensivos, pero que podría sobrevivir con marcos tradicionales que están siendo transformados bajo esa lógica económica. Puedo entender estas contradicciones si se abordan con sinceridad, aunque deban ser superadas, pero no los discursos demagógicos de “agua para todos”, que van a ir a más en la próxima campaña electoral. Por cierto, a ver si llegan las esperadas lluvias en los próximos días, que alguna esperanza hay.