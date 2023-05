"La fuerza decisiva que ha hecho lo que decían que era imposible". Así han definido los líderes de Unides Podem su opción de gobierno en la Comunitat Valenciana. Héctor Illueca, Rosa Pérez Garijo, Pilar Lima y Lara Manyes han estado acompañados en un mitin en València con Ione Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón y Juan López de Uralde en el que se han reivindicado como la "fuerza valiente" y han pedido a los presentes que "convenzan a sus conocidos, amigos, vecinas".

"Hablad con todo el mundo y decidles que hemos convertido en realidad todas las cosas que decían que eran imposibles", han apuntado los líderes, pidiendo el voto para la coalición en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Ley de vivienda, redistribución de la riqueza, servicios públicos, la emergencia climática, la creación de empresas públicas y los impuestos a las grandes empresas, esos han sido los temas que han repasado durante el mitin. Todos los asuntos clave para la formación de izquierda y que quieren "seguir implementando" con un objetivo: "garantizar el bienestar de la ciudadanía plantando cara al poder económico".

El candidato a la presidencia de la Generalitat por Unides Podem-Esquerra Unida, Héctor Illueca ha repasado su programa electoral, en el que prometen crear empresas públicas en distintos sectores para que el desarrollo económico y el bienestar no esté al servicio de "oligopolios" y grandes empresas y ha animado a las personas a que no pierdan la esperanza y que entablen un "diálogo socrático" con la gente. "Hablad de política, sacadle a la gente la verdad que lleva dentro. Para eso, necesitamos simpatizantes. Ciudadanos y ciudadanas republicanas y expliquen esa verdad, porque la verdad siempre es revolucionaria", ha dicho.

Por su parte, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos ha señalado que la gente que forma Podemos "no tiene miedo, no se calla y eso, los grandes poderes no lo soportan". Ha reiterado la propuesta de crear una cadena pública de supermercados para "mirarle a los ojos al oligopolio alimentario y al capo, Juan Roig", al tiempo que destacado las políticas de vivienda "a la vanguardia" que se han llevado a cabo por al conselleria de Vivienda que dirige Héctor Illueca.

Irene Montero, ministra de Igualdad, ha apuntado a la "valentía para transformar" de la confluencia en la Comunitat Valenciana y ha señalado que ellos, Unidas Podemos, fueron "pioneros" en defender un gobierno de coalición cuando ni "el PSOE ni Compromís" lo defendían. Ha sacado pecho de las leyes de Igualdad que "hacen avanzar en derechos como la Ley Trans, la ley del Solo sí es sí" al tiempo que ha puesto en valor que España está en lo alto de la lista de países que más respetan los derechos LGTBI. Además, ha apuntado que "solo Podemos es la fuerza que garantiza que no gobierne la derecha" y ha reprochado al PSOE que pactara con el PP para modificar la ley del solo si es si.