Carlos Fabra defiende al líder de CC OO con un expediente de Sanidad por acoso laboral

Carlos Fabra defendió ayer en una entrevista en la cadena Cope a Amalio Palacios, el líder sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón contra quien se ha abierto un expediente informativo a raíz de dos denuncias de dos trabajadoras por presunto acoso laboral. Se ha trasladado una tercera a la Fiscalía al alegar que este presunto acoso se extendía al ámbito personal, como recogió este periódico.

El expresidente de la Diputación por el Partido Popular tildó de «amigo» a Palacios en la emisora y explicó que tiene «buena relación con gente de la izquierda que es respetuosa con todos». «Amalio es un buen líder sindical, pero ahora parece que como estuvo a mi lado también le buscan las vueltas», sostuvo ayer.

En la entrevista, Carlos Fabra también se refirió a su presencia en los días previos al arranque de la campaña de las elecciones del 28 de mayo en el mitin del Partido Popular de la ciudad de Castelló. Sobre esto, aclaró que obtuvo su asiento en un lugar preferente del Auditori i Palau de Congresos gracias a Palacios.

«Nadie me había invitado al mitin, se habían olvidado que había sido 20 años presidente del partido y 16 de la Diputación, pero me enteré por la Cope y fui», dijo Fabra, añadiendo que «me situé arriba porque no tenía sitio reservado, pero mi amigo Amalio Palacios me sentó en su sitio como delegado sindical de CC OO, que estaba en la tercera o cuarta fila».

Y es que la extensa trayectoria de Palacios en CC OO en el Provincial se remonta a hace 36 años, por lo que consta su participación en multitud de negociaciones en materia laboral durante todos los mandatos de Carlos Fabra al frente de la Diputación de Castellón, entre el 1995 y el 2011. Fue en el año 2013 cuando Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, pena confirmada después por el Supremo.

Amalio Palacios compareció ayer en rueda de prensa para dar sus explicaciones junto a su abogada, María Dolores García. Esta inició su intervención negando «rotunda y categóricamente la comisión de los presuntos hechos denunciados» y detallando públicamente los nombres de las tres mujeres denunciantes del presunto acoso.

Sobre el transcurso del procedimiento explicó que se presentó escrito por su parte el jueves a las 12.27 horas solicitando «información cumplida y detallada» del procedimiento, mientras que fue a las 13 horas cuando recibieron la notificación de apertura de expediente informativo.

Protegidos por la Ley de Datos

Las denunciantes del presunto acoso laboral por parte Amalio Palacios, plantean, según cada una, la adopción de medidas por vía administrativa en el marco del procedimiento de expediente informativo que se encuentra abierto y judicial a raíz de la revelación en público de su identidad en la rueda de prensa celebrada ayer en la sede de CC OO.

Fuentes jurídicas consideran que mientras no se trate de un proceso público los datos de la persona denunciante están protegidos por la Ley de Protección de Datos». Por ello, con tal de preservar su anonimato, este periódico omite la identidad de las personas denunciantes y otros elementos que puedan permitir su identificación con la información.

CC OO ve como un «ataque» las denuncias

«Estoy muy tranquilo y no tengo ningún estado de ansiedad, ni estoy tomando ninguna medicación por esto. Este no sé si es el quinto o sexto expediente informativo por mi acción sindical». Así se expresaba el delegado sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón este viernes en una rueda de prensa en la sede del sindicato en la capital de la Plana acompañado de su abogada, María Dolores García, y de Encarna Barragán. El contenido de la comparecencia estuvo centrado en las tres denuncias presentadas por trabajadoras del centro por un presunto acoso laboral. Barragán, en representación del sindicato, sostuvo que «hay un ataque directo contra Amalio e incluso pueden haber intereses en desprestigiarle», añadiendo que «como sindicato estamos ahí y apoyaremos, defenderemos y tomaremos las medidas jurídicas que corresponda».