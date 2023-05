Àngela Ballester: "La sociedad sigue atravesada por demasiadas desigualdades"

Fue una de las fundadoras de Podemos, diputada en el Congreso por Valencia con el partido morado y formó parte del Botànic II, concretamente en la conselleria de Vivienda. Hoy, Àngela Ballester, alejada de la actividad política, responde a Levante-EMV a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas que se celebran el 28 de mayo desde su Bellreguard natal.

¿Más recuerdos buenos o malos de su etapa en la política activa?

Buenos, en todos los sentidos. Políticamente, me sigo sintiendo orgullosa de lo que hicimos. Personalmente, agradecida por todo lo vivido y aprendido, a pesar de los momentos duros.

¿Qué es lo que más valora de su vida desde que dejó la primera línea?

El tiempo con mis hijos y la tranquilidad de no tener que estar pendiente de las redes sociales.

Comenzó en el movimiento de indignadas, ¿hay motivos para seguir estándolo?

Siempre, porque nuestra sociedad sigue atravesada por demasiadas desigualdades. Entonces la clase política era incapaz de ver y escuchar los problemas de la gente. Eso ha cambiado, pero ahora florecen discursos de odio con los que, como mínimo, hay que indignarse.

¿Saben sus hijos que su madre fue una de las impulsoras de Podemos?

Dídac (el mayor), sí, y me pregunta curioso por aquellos años. Aimar, que me acompañó a los plenos y las reuniones durante los meses de embarazo, todavía no lo entiende.

Al final, pasado el tiempo, ¿qué conclusión extrae de las divisiones entre todos aquellos que pusieron en marcha Podemos?

Pasado el tiempo me quedo con lo bueno. Vinimos a agitar el tablero y lo agitamos, la democracia española cambió para siempre, el bipartidismo no volverá y se han normalizado los acuerdos y los gobiernos de coalición, que están mejorando la vida de la gente. Tuvimos que aprender mucho y muy rápido, pero creo que la política española también aprendió con nosotros.

¿Se le han caído muchos mitos políticos después de tratarlos de cerca?

Casi todos, pero a veces te sorprendes porque algunas cosas, y personas, no son tan malas como se ven desde fuera.

¿Y a quién mantiene sobre el pedestal?

A todas las personas anónimas que siguen creyendo que se puede y se dejan la piel para que se pueda, sin salir nunca en fotos ni entrevistas. Y a los miles de alcaldes y alcaldesas de pueblos pequeños que, sin cobrar y sin recursos, pelean cada día para mejorarlos.

¿Echa de menos la adrenalina del debate político?

He de reconocer que sí, aunque el lugar desde el que lo observo ahora tiene también su gracia.

¿Volverá?

Nunca me he ido. Se hace política desde muchos lugares. Yo ya estaba implicada en hacer un país y un mundo mejor antes de Podemos y de las instituciones. Y lo estaré siempre.

La mayor lección que se lleva de su trayectoria en Podemos.

Que la sensación de todo o nada, de ahora o nunca, no es real. Vivimos momentos trepidantes que nos hicieron creer que solo había dos caminos: la victoria o el fin. En realidad, la transformación es un camino largo, y la paciencia y la perseverancia son la mejor compañía.

¿Cómo resume su opinión sobre los 8 años del Gobierno valenciano progresista?

Creo que se han hecho muchas cosas bien y que, sobre todo en la esta última legislatura, se podían haber hecho políticas más transformadoras. Es sin duda la mejor opción que tenemos y espero que se reedite.