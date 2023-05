"Nadie imagina que pidas plaza en un colegio y nadie te responda. Que pasen los meses y sigas igual, sin saber si tu hijo tiene plaza en el colegio o no. Que pasen incluso años y sigas sin información. Y que encima, si la pidieras, tampoco te la dieran. Pues eso es lo que le ocurre a quien solicita un recursos en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Por eso estamos aquí, para que esto cambie". La abogada de las Plataformas de la Comunitat Valenciana en defensa de la ley de Dependencia, Sandra Casas, explica con este ejemplo la situación que llevó ayer a la calle a numerosas familias y personas dependientes que exigen que las listas de espera seran públicas así como más recursos para las personas más vulnerables. Y es que hay quien esperan años una plaza pública en una residencia, un centro de día o un centro ocupacional.

Por eso, además, ayer recogieron firmas para apoyar la denuncia que persigue la intervención de la Fiscalía para que investigue si, además, existe un fraude o no en la adjudicación de las plazas públicas.

«No estamos luchando por los derechos de unos pocos, sino por los derechos de toda una ciudadanía que hoy no necesita un centro de día, pero mañana sí lo necesitará. Luchamos por nuestro presente y por el futuro de todos», denuncia Casas.

Por ello, asegura que la reivindicación de las familias «es de justicia. Si las listas de espera son públicas, como ocurre en otros departamentos y servicios, se evitan fraudes y posibles manipulaciones en la adjudicación de plazas. Unas plazas que ya de por sí son pocas para que, encima, cuando vayas a pedir informació para saber cuánto te queda para conseguir una no te digan nada».

Presupuesto y necesidades

«No solo denunciamos la falta de transparencia y la adjudicación de plazas, sino que se incremente el presupuesto en base a un informe real y serio sobre las necesidades que existen. No nos vamos a callar. Los derechos se consiguen exigiendo y saliendo en la calle, no desde casa». La Plataforma Defensa TEA y la Ampa del colegio de educación especial Profesor Sebastián Burgos quisieron también visibilizar el problema que existe cuando los jóvenes con diversidad funcional finalizan la etapa escolar al cumplir los 21 años y se quedan, sin centro alguno, en casa, y a la espera de una plaza que no llega y que desconocen cuándo llegará.