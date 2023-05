Una avería técnica está obligando desde principios de este mes a realizar por carretera una parte importante del trayecto de varios trenes que cubren el recorrido entre la Comunitat Valenciana y Barcelona. Los pasajeros de los Intercity que se dirigen hacia la capital catalana deben bajarse en la estación de l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona), a unos 130 kilómetros de distancia, y tomar un autobús que les llevará hasta su destino, ya sea la Ciudad Condal o bien Tarragona o Cambrils, las otras paradas que efectúan los trenes en este tramo. A la inversa, ocurre igual: los viajeros salen de Barcelona en autobús, y en l’Hospitalet de l’Infant cambian al tren que les llevará a la Comunitat Valenciana.

Esta situación se produce después de que el pasado 1 de mayo, el mismo día en que un tren a Barcelona se retrasó dos horas por otra causa, quedara inutilizado un cuadro de señalización en la estación de Gavà, a pocos kilómetros de Barcelona. Según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la causa fue la caída de un rayo sobre la catenaria. Esto hace que la circulación en este punto deba organizarse de manera manual, y que los trenes pasen más lentamente. Y como consecuencia, que la capacidad de la línea se vea notablemente mermada, a un máximo de tres trenes por hora y sentido.

La situación ha generado un auténtico caos en las cercanías de Barcelona y en los trenes de media distancia de Cataluña, dado que la línea que pasa por Gavà es la principal que se dirige hacia el sur. Por esto último, además, las consecuencias de lo ocurrido se extienden por el Corredor Mediterráneo hasta la Comunitat Valenciana e incluso a Murcia, origen y destino de los Intercity afectados. En la Comunitat Valenciana estos trenes paran en Vinaròs, Benicarló-Penyíscola, Benicàssim, Castelló de la Plana, València, Xàtiva, Villena, Elda-Petrer, Alicante, Elx y Orihuela, y son el único servicio directo entre todas las estaciones no capitales de provincia y Barcelona.

Fuentes de Renfe corroboran a este periódico que la decisión de implantar los transbordos en l’Hospitalet de l’Infant obedece a la incidencia registrada en Gavà, y que la medida continuará en tanto que no se solucione. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se comprometió el viernes en una entrevista radiofónica a que la normalidad en la circulación se restablezca este domingo 21 de mayo. No obstante, eso implica que los trayectos en autobús en varios recorridos de larga distancia se mantendrán aún, como poco, una semana más. Los Euromed no se ven afectados, al llegar a Barcelona por la línea de alta velocidad y no por la que ha sufrido la avería.

Hay que tener en cuenta, además, que los transbordos implican una mayor duración del viaje, simplemente con el cambio de un vehículo a otro.