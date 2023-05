Cataluña comunica que "no hay posibilidad de coincidencia" con las ayudas valencianas a los empresarios Francesc Puig y Adell Bover

La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya ha dirigido un escrito al Juzgado de Instrucción 4 en el que comunica que "no hay posibilidad de coincidencia" de sus ayudas, y por tanto de duplicidad, con las concedidas por la Generalitat Valenciana a los empresarios audiovisuales Francesc Puig y Enrique Juan Adell Bover. La supuesta duplicidad de las ayudas es una de las patas de la investigación a ambas empresarios por el Juzgado de Instrucción 4 y la Fiscalía Anticorrupción, tras la denuncia presentada en 2019 por la diputada del PP, Eva Ortiz.

"Las ayudas de la Generalitat de Cataluña son ayudas sin costes subvencionables identificables ya que la cuantía no está determinada directamente por el gasto en que las empresas hayan incurrido, sino que se establece según módulos o indicadores de actividad, entre los cuales no se contempla el gasto realizado". De esta manera, la Intervenció de Cataluña reitera, como hizo en enero de 2023, que sus subvenciones puntúan la "audiencia potencial, las horas de emisión de programas de producción propia y el número de trabajadores en determinadas categorías".

Por tanto, señalan en su escrito notificado a las partes, "aunque las actividades subvencionadas pudiesen coincidir en cuanto a objeto, las ayudas concedidas por la Generalitat de Catalunya se establecen en base a indicadores de actividad, pero no especificamente de gasto" como sería el caso de las de la Generalitat Valenciana.

De ahí que la petición del Juzgado de Instrucción 4 de revisar la veracidad de las facturas que deberían haber aportado las empresas Comunicacions dels Ports SA, Mas Mut Produccions SL y Canal Maestrat SL para recibir 350.772,42 euros entre 2015 y 2018 resulta imposible de ejecutar a la Intervenció General de Catalunya. Sobre todo porque no hay facturas que fiscalizar. "No se exige a los beneficiarios aportar facturas para justificar un volumen de gasto determinado (...) ni como medio de justificación, dado que dichas ayudas no dependen del gasto realizado, sino de otros indicadores de actividad" como las mencionadas audiencias, horas de emisión o número de trabajadores.

El hecho de que la intervención de la Generalitat considere ajustadas a derecho los 350.772,42 euros concedidos de 2015 a 2019 a Comunicacions dels Ports SA, Masmut Produccions SL -cuyo administrador es Francesc Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig- y Canal Maestrat -administrada por Enrique Juan Adell Bover- supone que el total de las ayudas bajo la lupa judicial se reduce a 858.991,72 euros. De esta investigación también decayeron en su momento otros 39.328 euros concedidos por el Gobierno de Aragón en 2018.

Esta causa se investiga desde 2019 tras la denuncia de la diputada del PP, Eva Ortiz, por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y contra la hacienda pública de los que no se han hallado indicios, por lo que ahora se investigan un posible fraude de subvenciones y falsedad documental en las ayudas al valenciano concedidas por la Generalitat Valenciana.