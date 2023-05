Tres trabajadores de Servimun confirman los incumplimientos de contrato en el call center del caso Taula

Tres extrabajadores de la empresa privada Servimun han declarado hoy como testigos en el juicio por el presunto amaño del call center, una pieza del caso Taula, en la que se juzga a siete personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus, y el yonqui del dinero, Marcos Benavent. Los tres testigos han explicado que el empresario y propietario de Servimun, Fernando Palomares (al que se la sobreseído la causa debido a su estado de salud), fue quien los contrató.

La primera testigo A. C. I.ha explicado que la contrataron de 'Community Manager' para el 'contact center' peor no fructificó. "Todo lo que se pretendía implementar, no se ejecutó porque no había bases de datos de contribuyentes. Ni tampoco redes sociales como Twitter, Facebook". La trabajadora iba "una vez a la semana a trabajar", ha explicado. Y también realizó trabajos para Servimun fuera del contact center o call center.

En segundo lugar ha comparecido C. M. S., supervisor del call center a quien le encargaron la coordinación pero "no se sabía cuál iban a ser las funciones". C. M. S. confirmó que no recibieron confimación, más allá de unos "power point" sobre tributos locales. Igualmente confirmó que Servimun no tenía centro de respaldo, ni se hizo una campaña masiva para fomentar domiciliaciones. Y A. M. T. M., por último, confirmó que la "formación como tal no se impartió ninguna. Yo los preparé a todos, teleoperadores, supervisora, de manera informal y voluntaria por mi parte, no fue nada organizado".

Información en elaboración

