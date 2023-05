En 2019, cuando la convocatoria electoral ya se intuía en el horizonte, Manuel Alcaraz, entonces conseller de Transparencia, Participación y Cooperación, anunció que no continuaría en el Consell en caso de haber una segunda legislatura botánica. Efectivamente se fue, aunque su voz, ahora desde su puesto de profesor e investigador universitario en Alicante, nunca ha dejado de ser escuchadas en las salas de máquinas de los partidos que gobiernan la Generalitat.

Un día está aprobando leyes en un gobierno y al día siguiente, las estaba explicando en un aula universitaria, ¿notó el cambio?

No demasiado: no era la primera vez porque entre 1996 y 2000 fui diputado. En realidad yo explico poco de normas autonómicas. Lo que sí me ha servido mucho la experiencia es para exponer mejor los mecanismos de la acción parlamentaria y de Gobierno, esa cierta distancia –inevitable- entre algunas normas y la realidad cotidiana… y el peso del factor humano…

Está en contacto con la juventud universitaria desde hace años, ¿ve diferencias en cómo perciben la política hoy que la de hace 10 o 20 años?

Sí. En esta fase hay poco interés por la política. Ya ha pasado antes, por ejemplo hacia el inicio de los años 90. Sin embargo los años de la crisis del 2008 fueron de mayor interés. Lo nuevo, ahora, quizá, es una desinformación muy fuerte, seguramente debida a la fragmentación social, comunicativa y cultural provocada por las redes: falta sentido de la perspectiva, todo ha de ser inmediato y, a ser posible, “sorprendente”.

Solo quedan tres consellers de los que empezaron en 2015, ¿tanto quema la gestión?

Es agotadora, sin duda. Y más en un Consell como el del Botànic, con muchas urgencias. En todo caso creo que, en general, ha habido sustituciones bastante razonables, sin demasiados sobresaltos. Es decir: se ha asegurado la continuidad de los equipos, que es lo que da estabilidad.

Sigue siendo un referente para el Botànic, ¿se necesita de teoría para hacer frente a la práctica o ha perdido valor?

No sé si soy un referente… La teoría siempre es necesaria, porque es detenimiento, reflexión, apertura a nuevas realidades, comparación de experiencias… y, casi siempre, un poco de ironía, de sentido del humor. Quizá el próximo Botanic debería institucionalizar algún centro o instituto de reflexión, como en otras comunidades.

¿Ve en peor estado la política ahora que la ve desde fuera?

Lo que está muy mal es la percepción de la política porque se vuelve ilegible para la ciudadanía e incrementa una incertidumbre, una apelación a la nostalgia, que es lo que desmoraliza e invita a los populismos a llegar con fórmulas mágicas… Pero no la veo peor ahora: la contemplo como un continuo, en todo caso agravado por la pandemia y la invasión de Ucrania.

Los ojos están puestos en Alicante, ¿hay desconexión con València?

Enorme. València es muy, muy, muy centralista porque sus élites ignoran la diversidad de formas de expresar la identidad valenciana y de interiorizar las necesidades. Por lo tanto no existe el menor intento de buscar esa realidad compleja por las élites intelectuales, culturales, sociales. Pero es que Alicante capital repite el mismo modelo para “su” provincia y vive muy cómodamente es sus agravios.

¿Qué le falla a la izquierda en el sur?

Hay errores históricos, como el mantenimiento en el PSOE de la capital de una estructura de liderazgo incapaz de renovarse desde hace 20 años y con amistades peligrosas –espero que eso cambie ahora- o la incapacidad de la dirección nacional de Compromís de entender las diferencias de vivir la identidad valenciana en el sur que en la Plaza de la Virgen.

Ahora que ha pasado un cierto tiempo desde su marcha, ¿cuál es el recuerdo que le sigue produciendo reflujo de su etapa en la política?

Me hubiera gustado ser conseller con algo más de presupuesto –mucho más para Cooperación-, con más personal formado en materia de Transparencia y con el funcionamiento de mi conselleria más normalizado. Por lo demás me fui contento: institucionalizar medidas de prevención del mal gobierno y generar una red de alianzas en ese sentido era algo inimaginable el día antes de nuestra llegada. También me gusta pensar en que dejé a un grupo de colaboradores y colaboradoras habituados a pensar estratégicamente y a no perder la calma durante las crisis. Y que Ximo Puig me llamara “Fray Cizaña” porque era “el de asuntos internos”, siempre me lo tomé por muestra de simpatía y respeto: poca broma con nuestra conselleria si algo se hacía mal..

¿Se ha dejado alguna cuenta pendiente con la política?

Conseguir una sociedad sin clases, sin discriminaciones, alegre y culta. Pero eso lo dejamos para otro siglo. Intentar alcanzar el cielo conduce siempre al infierno. O sea, que no. Si tuviera que regresar a la acción política volvería a tener como divisa aquello de que “la verdad siempre es concreta”.

¿Qué consejo le daría a los candidatos ‘botánicos’, especialmente a Baldoví?

En general: que se dejen de frivolidades e improvisaciones y trabajen duro, que no prometan nada que no sepan lo que cuesta, que no confundan los likes de la red con la vida, que sitúen en el centro de todo discurso la igualdad social, que tengan claro que esto es o Botànic o Vox. Y a Baldo que mire mucho a Aitana y hable con ella para contagiarse de su juventud y de su capacidad para valorar con serenidad situaciones complejas de la Comunitat Valenciana de norte a sur, y de la Generalitat, que ella conoce muy bien