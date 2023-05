Una avería técnica producida el día 1 de mayo por un rayo en un cuadro de señalización en la estación de Gavà está obligando a miles de usuarios a recorrer en autobús una parte importante del trayecto que conecta la Comunitat Valenciana con Barcelona.

La incidencia afecta a los pasajeros de los trenes Intercity que se dirigen a la capital condal, ya que estos deben bajarse en la estación de tren l’Hospitalet de l’Infant, en Tarragona, y completar los 130 kilómetros que restan hasta llegar al destino en autobús. También afecta a los viajeros con destino Tarragona o Cambrils, ya que estas paradas se encuentran dentro del tramo afectado.

Este problema también se produce a la inversa. Así lo notifica Renfe a través de su página web, donde explica que la incidencia afecta a «tres trenes Intercity por sentido». Así, los viajeros toman un autobús en la estación de Sants hasta llegar a l’Hospitalet de l’Infant, donde hacen el transbordo al tren que les acerca a su destino.

La medida se lleva aplicando desde el pasado 1 de mayo después de que la caída de un rayo en la catenaria afectara a uno de los sistemas de señalización de la estación de Gavà. Esto provoca que la circulación tenga que organizarse de manera manual en esta parte del trayecto, limitando así el número de trenes a un máximo de tres por hora y sentido, teniendo además que pasar a una velocidad mucho más reducida.

La situación está provocando un caos en los trenes de cercanías que conectan el sur de Barcelona. También en los de media distancia que conectan Cataluña con las provincias que se extienden por el litoral Mediterráneo, desde Barcelona hasta Murcia. Así, se calcula que unas trescientas personas por tren y trayecto estarían viéndose afectadas por este incidente que está provocando retrasos de hasta 60 minutos en la hora anunciada de llegada.

Mínimo una semana más

A pesar de que el incidente tuvo lugar a principios de mes, fuentes de Renfe consultadas por este periódico aseguran que los autobuses seguirán cubriendo este trayecto hasta que se solucione el problema. Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana explicó el pasado viernes durante una entrevista radiofónica que se espera que la normalidad en la circulación se restablezca para el próximo domingo 21 de mayo, lo que mantendrá los transbordos en bus al menos una semana más.

Los únicos trenes que se ven afectados por este problema son los Intercity ya que los Euromed circulan por la vía de alta velocidad, evitando así el tramo que ha sido afectado por la incidencia. Los retrasos que se están registrando en las llegadas son a consecuencia del tráfico, pero también al tiempo que se pierde al tener que cambiar de un vehículo a otro.

«Pensaba que no iba a llegar a tiempo a València, ha sido muy largo»

Una hora después de lo programado, los pasajeros del Intercity 00463 procedentes de Barcelona llegaban la Estación del Norte de València. Antes habían tenido que recorrer parte del trayecto en un autobús que « iba a reventar y en el que viajaban muchas personas mayores», explican Raquel y Miguel, un matrimonio que vuelve de sus vacaciones y que corre para no perder su conexión con Cuenca, su destino final.

«El trayecto ha sido largo porque hemos ido cogiendo gente en las paradas» explican. Todavía no han decidido si reclamarán a Renfe por el retraso ya que «ahora solo queremos llegar a casa y descansar. Ya meditaremos qué decisión tomamos».

Mucho más optimista llega Beatriz, una uruguaya que viene a València para visitar a unos familiares. La mujer confiesa que su mayor miedo era no poder viajar. Hace dos días llegó a Barcelona y 24 horas después Renfe le envió un SMS advirtiéndole de la incidencia.

«Cuando me avisaron que había inconvenientes pensé que se me iba a retrasar todo y no iba a poder llegar a València», explica. Beatriz confiesa que el viaje «ha sido duro, pero la alegría de saber que sí iba a poder venir a València hace que todo valga la pena» y descarta presentar ninguna reclamación.