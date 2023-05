Las universidades valencianas garantizan buenas salidas a sus estudiantes en campos como las ciencias y las artes y humanidades, en comparación con el resto de centros de España, pero no son el mejor lugar para estudiar ingenierías, informática o carreras relacionadas con el sector servicios.

Son las principales conclusiones que se extraen del último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA titulado "Análisis de la inserción laboral de los universitarios". El informe llega acompañado de la herramienta web U-Ranking, donde se puede consultar la inserción laboral de cada titulación.

El estudio radiografía todas las universidades de España titulación por titulación y no solo cuenta el porcentaje de egresados con trabajo, sino que va más allá. Tiene en cuenta también la calidad de ese trabajo, que el sueldo sea mayor a 1.500 euros y si es de la misma rama de estudio. Por ejemplo, un informático trabajando de camarero puntúa muy bajo en el ranking de inserción laboral.

Informática e ingeniería tienen porcentajes de empleo del 90 % y 80 % respectivamente en la mayoría de universidades valencianas. A nivel general son los que mejores resultados ofrecen en inserción laboral. La cuestión es la calidad de ese trabajo respecto al que ofrecen otros centros de educación superior del país. La Universitat Politécnica de València (UPV) es la que más alto puntúa en informática en el ranking de las valencianas y aún así se sitúa en el puesto 35.

Así, el informe destaca que "los grandes condicionantes de la inserción son los estudios elegidos", con una diferencia de hasta 25 puntos según el estudio elegido, y en segundo lugar está la comunidad en la que reside el egresado o a la que se traslada a trabajar.

Las carreras con más y mejores salidas, según el informe, son Tecnologías Industriales, Informática, Ingeniería de Telecomunicación, Desarrollo de Software y aplicaciones, Ingeniería Multimedia, Ingeniería de la Energía, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Electrónica.

Por contra, en la parte de baja de la tabla se encuentra Arqueología, Historia del Arte, Conservación y Restauración, Bellas Artes y Gestión y Administración Pública. Todas estas con a penas un 10 % de egresados que cobran más de 1.500 euros mensuales.

Ninguna universidad valenciana en el top 10

El top 10 del ranking de inserción lo lideran universidades públicas y de la Comunidad de Madrid. Hay que bajar hasta el puesto 17 para encontrarse a la Universitat Politécnica de València (UPV), en el 26 se sitúa la Universidad Catlólica deNin Valencia (UCV), en el 37 la Universidad Miguel Hernández de Elx (UMH), en el 51 la Universitat de València (UV), en el 57 la Universidad Jaume I (UJI) y en el número 61 la Universidad de Alicante (UA).

El ranking total que ordena 101 campos de estudio y agrupa más de 4.000 carreras está liderado por Medicina e Ingeniería Aeronáutica y lo cierran Arqueología e Historia del Arte. En general, los estudios relacionados con Informática, Ingeniería y Salud son los que ofrecen mayor inserción laboral.

El informe mide la tasa de empleo entre los jóvenes valencianos de 22 a 26 años con un título universitario. Más de la mitad (56 %) tienen empleo y el 40 % de estos un contrato indefinido. Por contra, uno de cada cinco jóvenes con una carrera debajo del brazo está en el paro y uno de cada tres tiene un trabajo para el cual está claramente sobrecualificado. El sueldo medio para un egresado universitario ahora mismo es de 18.143 euros anuales. Si echamos la vista atrás una década, de los graduados en el año 2013, menos de la mitad cobran un sueldo que supera los 1.500 euros.

Muchas salidas en humanidades y salud

Informática es la carrera que tiene mejores indicadores de inserción laboral en España, con un 96 % de empleabilidad y un 80 % de personas que cobran más de 1.500 euros. Pese a todo, las universidades valencianas no guardan una buena posición respecto a la carrera.

Hay que aclarar que la empleabilidad sigue siendo bastante buena, pero no tanto como en otras universidades. Así, la Politécnica está en el número 34 de toda España en cuanto a condiciones laborales para sus egresados en informática, y se trata de la universidad valenciana con mejor posición en el ranking. Ocurre lo mismo en ingeniería, donde la UPV se vuelve a situar como la mejor universidad valenciana en esta rama pero ocupa el puesto 35 de la lista de universidades de España.

En las ramas con menores salidas a priori es donde destacan los centros de educación superior de la Comunitat Valenciana. Así, en Artes y Humanidades es donde destacan centros como la UV (novena de España), la Universidad de Alicante (12), la UJI o la Universidad Católica de València (UCV), también a la cabeza.

Las valencianas también muestran buenos indicadores en las ramas de Educación, Ciencias (donde la Universitat Politécnica de València ocupa el décimo puesto de España) y también la rama de Salud y Servicios Sociales, donde destaca la Universidad Católica de Valencia.

El sector servicios y ciencias sociales son otras ramas que no tienen demasiada empleabilidad ni oportunidades, y que se sitúan en la media de las universidades valencianas, de hecho, se trata de la rama de graduados con menos salidas solo después de Artes y Humanidades.