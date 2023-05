Benimaclet es uno de los barrios clásicos de la izquierda alternativa valenciana, uno de los puntos neurálgicos de la militancia progresista del 'cap i casal' y donde Compromís tiene la hegemonía. Allí, la ministra de Igualdad y principal referente de Unidas Podemos, Irene Montero, se lanzó a tratar de robar votantes a la coalición valencianista, con quienes compiten por cercanía ideológica a la izquierda del PSPV, y a quienes criticó considerándolos un "partido de centro" frente a la "única fuerza transformadora" que es Unides Podem.

Montero participó este martes en su segundo acto en València en apenas cinco días de campaña acompañando al candidato a la Generalitat, Héctor Illueca, y la candidata al Ayuntamiento, Pilar Lima, en el objetivo de movilizar a los suyos y superar el 5 % necesario para tener representación. En este reto, el electorado que se encuentra indeciso entre votar a Compromís y a los morados es clave y una zona como Benimaclet es el mejor ejemplo en el que intentar diferenciarse de sus competidores.

Lo hizo la ministra de Igualdad reivindicando las medidas aprobadas por el Gobierno de España y destacando a los suyos como "la fuerza decisiva para que haya gobiernos progresistas y políticas que garanticen derechos y políticas valientes". Es más, indicó que en estas elecciones "se presentan muchos partidos muy de derechas, varios de centro, pero solo una con capacidad de transformación", en este caso, Unides Podem y situando a Compromís como uno de esos de centro.

Pero el reproche hacia los valencianistas no se quedó en una mención velada. "Si hubiese sido por el PSOE o por Compromís no habría en este país gobierno de coalición", señaló Montero quien citó al candidato de los del guiño y la sonrisa, Joan Baldoví, recordando que el diputado en el Congreso "firmó dos manifiestos" para que hubiera primero un pacto Ciudadanos-PSOE-Podemos en 2016 y, después, en 2019, otro para que los morados aceptasen el gobierno en solitario de los socialistas "porque lo importante no eran los sillones".

"Los partidos de centro no consiguen nada", incidió Montero en sus críticas hacia los valencianistas. No han sido las primeras de la campaña ni de la precampaña por parte de los morados, conscientes de que el electorado frontera entre ambos supone un importante caladero de votos que podrían marcar la entrada o no en las Corts y en el Ayuntamiento de València y la hipotética asunción de más o menos competencias. "Con ellos podemos disfrutar de los derechos conquistados, pero no tienen impulso para las transformaciones que este país necesita", sentenció la ministra.

"Quieren matar la esperanza"

Acto seguido y entre cánticos de "sí se puede", intervino el aspirante de Unides Podem a la Generalitat, Héctor Illueca. El también vicepresidente segundo del Consell no ahondó en las críticas hacia sus compañeros en el Ejecutivo autonómico sino que se centró en reivindicar la "rebeldía" de Unides Podem y sus votantes frente a quienes "quieren matar la esperanza". Así, animó a los suyos a luchar contra el mensaje de que votar a Unides Podem "no sirve para nada" y les llamó a continuar la movilización en la campaña para seguir llevando adelante las "políticas de vanguardia en todo el Estado" como las que hace su departamento en Vivienda en el Consell.

Sí que entró directa contra Compromís y PSPV, socios de gobierno en el Ayuntamiento de València en el que pretende entrar Unides Podem, la candidata de los morados, Pilar Lima. "No se ha hecho nada de vivienda en la ciudad de València en estos años", dijo en primer lugar, materia que ha llevado la concejala de Compromís, Isa Lozano. "No queremos que Sandra Gómez (candidata del PSPV) ponga y exponga lo que le gusta con torres de 35 plantas para este barrio", añadió. Y sentenció que en València no había un "protocolo de protección para salir de fiesta segura".

Benimaclet son algo más de 22.000 votos, pero es un símbolo, una plaza donde las formaciones progresistas dominan y, por lo tanto, su batalla se hace todavía más evidente. En 2019, Compromís logró el 31 % de los votos en las locales y el 25 % en las autonómicas. Unides Podem, por su parte, se quedó en el 5 % y el 7,7 % respectivamente. Los morados tienen margen de mejora en este espacio, un objetivo en el que intentar pescar y una línea argumental: son los únicos transformadores frente a un Compromís que se pone, en ocasiones, "de perfil".