Tres trabajadores de Servimun apuntalan la tesis del contrato deficiente del call center

El contrato del call center de la Diputación de València se adjudicó a Servimun por Imelsa en base a una serie de mejoras que nunca se cumplieron, según la Fiscalía Anticorrupción. Entre otras mejoras o «fortalezas» destacadas por Imelsa estaban «los agentes con titulación, dominio del inglés y conocimientos profundos de gestión tributaria» para atender las llamadas. Además de un «plan de formación muy amplia, de 140 horas, ampliación del horario a sábados, incorporación de community manager, gestión de dos redes sociales, 2.000 horas para campañas». Según la Fiscalía Anticorrupción, «nada de ello tuvo una expresión material y efectiva durante la vigencia del contrato pese a ser determinantes en su adjudicación».

Un extremo confirmado ayer por tres extrabajadores de Servimun que declararon como testigos ante la sección quinta de la Audiencia de València que juzga el presunto amaño del call center. La primera testigo A. C. I. explicó que la contrataron de «community manager» para el «contact center» pero no fructificó. «Todo lo que se pretendía implementar, no se ejecutó porque no había bases de datos de contribuyentes. Ni tampoco redes sociales como Twitter, Facebook». La trabajadora iba «una vez a la semana a trabajar», explicó. Y también realizó trabajos para Servimun fuera del call center.

En segundo lugar compareció C. M. S., supervisor del call center a quien le encargaron la coordinación aunque «no se sabía cuál iban a ser las funciones». C. M. S. confirmó que no recibieron formación, más allá de unos «power point» sobre tributos locales. Igualmente señaló que Servimun no tenía centro de respaldo, ni se hizo una campaña masiva para fomentar domiciliaciones.

Y por último, la trabajadora A. M. T. M. confirmó que la «formación como tal no se impartió ninguna. Yo los preparé a todos, teleoperadores, supervisora, de manera informal y voluntaria por mi parte, no fue nada organizado».

La jornada la cerró el exalcalde de Chiva y exdiputado, José Manuel Haro, que en septiembre se enfrenta a su propio juicio en la sección segunda de la Audiencia de València por malversación, prevaricación y fraude a la administración supuestamente cometidos en la gestión de la empresa municipal Suma Chiva. Haro declaró sobre el call center que la encomienda de gestión fue a propuesta suya y que la defendió en el pleno. También desconocía que un juzgado de lo contencioso-administrativo la anuló en 2014.