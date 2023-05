Rubén Martínez Dalmau: "Es imposible dedicarte a la política con todas tus energías y no necesitar un receso"

Con algún que otro desencuentro interno y "con los deberes hechos". Así marchó Rubén Martínez Dalmau, de Podem, de la conselleria de Vivienda que lideraba y de su cargo como vicepresidente segundo del Consell a mitad de legislatura, en 2021, cediendo el relevo al candidato actual de los morados, Héctor Illueca. Desde su trabajo en la universidad, pone el foco en el escenario electoral valenciano ya alejado de la primera línea. Empieza la campaña y Dalmau está lejos de la Comunitat Valenciana. Responde a este periódico desde Colombia, donde ha acudido por trabajo pero eso sí, sin perder la mirada en lo que ocupa toda la atención ahora mismo: las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

¿Qué hay de político en el Dalmau académico?

Todos somos políticos en el sentido de que todo el mundo cuenta con una visión sobre cuáles deben ser los intereses comunes y cuáles deberían ser las prioridades de un gobierno. La supuesta apolítica es una trampa, porque no existe: si fuéramos apolíticos seríamos, como decía Aristóteles, bestias, no personas. La diferencia está entre ser político y hacer política, esto es, dedicarse a la política activa. Creo en la política como el medio para transformar a mejor el mundo en el que vivimos, para avanzar hacia sociedades mejores. Desde ese punto de vista, soy muy político, pero no hago política.

¿El apelativo de ‘hombre de partido’ no va con usted?

Nunca lo he sido. Creo que los partidos políticos, tal y como están diseñados ahora en nuestro país, cuentan con sus propios intereses, que no siempre coinciden con los intereses generales. Por eso, en general, no me gustan las dinámicas partidistas. Entiendo que los partidos son necesarios para hacer política en el sistema que hemos diseñado, pero estoy convencido de que puede haber instrumentos mejores para participar en política.

Comenzó la legislatura como conseller de Vivienda y la legislatura acaba con la primera ley estatal. ¿Considera que puso la primera piedra?

La Comunitat valenciana ha sido pionera en poner el problema de la vivienda sobre la mesa y aportar soluciones reales y valientes. Nosotros empezamos a trabajar de lleno en adquirir viviendas y aumentar el parque público como nunca se había hecho. A través del Decreto de tanteo y retracto, de la compra directa de viviendas, solicitando que los pisos de la Sareb se pusieran a disposición del Gobierno para ofrecerlos a familias que los necesitan… Ahora todo el mundo habla de la vivienda como problema y hace referencia a las soluciones que pusimos en marcha. Algo habremos tenido que ver en eso.

¿Algo que se quedara por hacer?

Siempre se quedan cosas por hacer, porque la política es un proceso evolutivo: empieza, pero nunca hay un punto y final. El tiempo es limitado, los recursos son escasos, y es habitual que quieres abarcar cada vez más. Ahora bien; si tenemos en cuenta ese tiempo y esos recursos, creo que el trabajo que se ha hecho ha sido todo el que efectivamente podía realizarse.

¿Qué echa de menos de la política en su día a día?

Echo de menos la capacidad directa de solucionar problemas de las personas. Haciendo política puedes establecer prioridades que la gente necesita, puedes centrarte en lo que importa realmente a las personas. Es una sensación de hacer cosas útiles muy diferente a la que se tiene en otros ámbitos.

¿Es más feliz viéndola desde fuera?

Era feliz haciendo política y soy feliz estando en la universidad. Siempre he pensado que en política hay que llegar teniendo un lugar al que regresar; de esa manera no se crean vínculos de dependencia vitales con la política y puedes continuar tu vida una vez fuera como las ciudadanas y ciudadanos de a pie que nunca debemos dejar de ser. Eso es lo que hice.

Cuatro años después solo hay un candidato que repite. ¿Quema mucho la primera línea?

Si te dejas la piel, la política es física y emocionalmente agotadora. Es una carrera de fondo con metas intermedias. Algunos nos quedamos ahí, otros continúan el recorrido un tiempo. Pero es imposible dedicarse a la política con todas tus energías y no necesitar un receso. Creo, además, que esto es muy saludable: la democracia exige alternabilidad.

¿Se plantea volver algún día a la política?

Es muy posible. Creo en la política como un servicio público, y si surgen oportunidades en las que pueda ser útil, por supuesto las consideraré.

¿Qué consejo le daría a Illueca, que le sucede como candidato de UP?

De hecho ya se lo he dado: dejarse la piel y nunca tirar la toalla, porque lo que está en juego son los derechos de las personas.

Tres personas a las que se lleve de su etapa en política.

Sería imposible nombrar solo a tres. Son centenares las personas con las que hemos hablado, hemos compartido y hemos buscado soluciones a los problemas. En todo caso, serían Aurora, Pascual y su hija Ana (nombres ficticios), a quienes conseguimos que un fondo buitre no los echara de su casa.

¿Qué le dice la plataforma Sumar?

Será útil mientras sirva para mejorar las condiciones de vida de las personas y nuestro entorno. Los partidos o movimientos no tienen relevancia por ellos mismos, sino por lo que son capaces de conseguir.

¿Se siente más cerca de Yolanda Díaz que de Ione Belarra?

No se trata de una carrera para ver quién está más cerca o más lejos. Creo que tanto Yolanda como Ione están enfocadas en un mismo objetivo, que es construir un país más democrático, con gobiernos que sean capaces de solucionar los problemas a los que se enfrentan las familias cada día. Y en eso deberíamos estar todos.

¿El Botànic ha de continuar, en su opinión? ¿Con muchos cambios?

Desde luego. El Botànic ha demostrado que las coaliciones de progreso funcionan, y que las minorías pueden construir una mayoría democrática que gobierne cada día por el interés general. Fuimos pioneros en ello. Y debe haber los cambios necesarios para coger más fuerzas y avanzar en la consolidación de las políticas de progreso, preguntándose siempre qué es lo que más beneficia a las personas.