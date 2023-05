Marta Sorlí se convirtió en 2015 en la primera diputada elegida por la circunscripción de Castelló de una formación a la izquierda del PSOE. La coalición 'És el moment' entre Compromís y Podemos rompió el reparto que hasta entonces dominaba el bipartidismo. Una legislatura en el Congreso después y tras cuatro años fuera de la primera línea política, Sorlí continúa destacando por ser una 'guerrera' en las redes sociales con el feminismo como principal reivindicación.

¿Se considera usted expolítica o ser agente de igualdad le hace mantenerse en primera línea de batalla?

En todo caso me puedo percibir como ex-cargo público, pero nunca expolítica. Soy política y todo el mundo debería serlo, todo el mundo se debería considerar parte de la política si vive en sociedad, porque la política es organización social. Otra cosa es el partidismo… Además, soy trabajadora social, agente de igualdad y alguna cosa más, todas profesiones muy ideológicas basadas en la búsqueda de la igualdad social. También me encanta divulgar sobre feminismo y me fascina el debate político tanto institucional como con mis amistades.

¿Dónde siente que da más ‘guerra'?

La verdad es que no lo sé, siempre he sido una persona bastante luchadora y espero seguir siéndolo durante toda mi vida. En redes sociales, posiblemente, mi reivindicación es casi siempre feminista, pero en lo personal tengo muchos frentes abiertos con mucho contenido ideológico. Mi profesión, sin ir mas lejos o un “libro” de memorias o reflexiones que algún día intentaré publicar. Además, ahora mismo estoy liada en un proyecto profesional que me resulta muy interesante y que espero vea la luz en no mucho tiempo.

Si le menciono 'Congreso', ¿le vienen a la cabeza más recuerdos buenos o malos?

¡Buenos, sin ninguna duda! ¿Cómo puedo tener malos recuerdos si pude trabajar por mejorar la vida de las personas? Me siento una afortunada por haber pasado por el Congreso, por haber presenciado debates políticos muy interesantes, estar presente en dos mociones de censura, ser parte de la comisión que elaboró el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que ha ingresado decenas de millones de euros a las arcas públicas valencianas para lucha contra la violencia de género, haber dado por saco con los cercanías y con la liberación de la AP7… Hasta lloré el 1 de enero del 2020 cuando vi la barrera de la AP7 levantada.

¿Echa de menos algo de esa etapa?

Muchas cosas, como he dicho me considero una afortunada por haber podido dedicar una pequeña parte de mi vida a legislar por lo que creo: la igualdad y la justicia social. Somos pocas personas las que tenemos la inmensa suerte de estar un tiempo sentadas donde se deciden cosas tan importantes como el segundo pacto de estado de la democracia española o si el dinero va a sanidad pública o se lo llevan cuatro amigos. En el Congreso crecí a nivel profesional y personal de una manera difícil de explicar: aprendí, debatí hasta la extenuación, encontré consensos, lloré y salté de alegría. Fue una etapa muy bonita y muy productiva.

Y al revés, ¿qué considera que ha ganado tras dejar la política institucional?

Tiempo para mi familia, para mis amistades y para mí. La política institucional se hace 24/7, todos los días hay cosas que hacer, no hay horarios y si realmente tienes ganas de mejorar la vida de las personas el trabajo no se acaba. El teléfono suena a todas horas, en redes estás siempre expuesta y cuando sales de casa siempre hay alguien con algo que preguntar estés dónde estés. Nadie te audita, pero si tienes ganas y te debes a las personas a las que representas puedes trabajar 16h al día y faltarte tiempo. Yo dije que me dejaría la piel y me la dejé, con mucho orgullo.

¿Qué ley o debate de la última legislatura le hubiera gustado vivir en primera persona en el parlamento?

Es difícil escoger y tengo que reconocer que sigo siguiendo los plenos, si puedo en directo. Me hubiese gustado estar en el reciente debate de la vergonzosa moción de censura de Vox donde se evidenció su escaso respeto a las instituciones democráticas. También en el debate de la ley de infancia, por implicación profesional, o en de la de memoria democrática. Está siendo una legislatura muy productiva pese al tiempo de pandemia… También en la ley del Solo Sí Es Sí o la Ley Trans, pero en este caso más que en el debate me hubiese gustado estar en la mesa de elaboración de la misma. Son leyes controvertidas en las que considero que ha faltado sensatez y seriedad.

¿La lucha feminista está mejor o peor que hace cuatro años?

Está diferente. Se habla de igualdad mucho y eso es bueno. Pero sigue faltando que se entienda que el feminismo es mucho más que consignas o eslóganes, para hablar sobre igualdad hay que aprender sobre feminismo y conocer la agenda política feminista. Esto no lo tenemos. Todo el mundo se cree con potestad para decirnos qué es y qué no es feminismo sin haber abierto un libro sobre feminismo en su vida, ni el preámbulo. Esto lleva a muchos errores, pues tener una madre, una hermana o una hija (o cinco) no te hace feminista ni ser mujer te inocula una especie de igualdad innata. El feminismo es reflexión filosófica, es ideología pura y es teoría política. Hay que inventar menos y leer más en muchos ámbitos, en el feminista especialmente.

Al ver que de los seis candidatos a la Generalitat solo hay una mujer y difícilmente tendrá representación, ¿qué le viene a la cabeza?

Que el patriarcado vuelve a copar los espacios públicos y que los señores continúan teniendo demasiada autoestima. Toda la que nos falta a las mujeres. De hecho, la única mujer que encabeza una lista evidencia un precipicio de cristal de manual: está en el puesto porque se auguran malos resultados. Siempre lo he dicho, hemos tenido demasiadas vicepresidentas que eran mucho mejores que los presidentes. Por lo que parece eso seguirá así al menos durante un tiempo y nosotras continuaremos siendo las segundas. Si alguna intenta hacerse de valer, como ya ha pasado otras veces, todo el peso del machismo recaerá sobre sus espaldas.

¿Mantiene contactos con sus antiguos compañeros? ¿De qué hablan?

Como en cualquier trabajo. Hay personas con las que tengo una vinculación mucho más allá de la política, hay personas a las que quiero mucho y que la amistad se ha fraguado en actos. Están las que tienen en consideración mi experiencia y hablamos por temas políticos. Hay otras en las que confiaba y, simplemente, han desaparecido. También están las que ni uno ni lo otro, nuestro contacto era estrictamente por trabajo y ahora no existe esa vinculación.

¿El Botànic es tan necesario como en 2015?

El Botànic es necesario en 2023, sin más y por muchas cosas. Merecemos un país decente, un gobierno que trabaje por y para la mayoría, que dedique su tiempo a revertir privatizaciones y no a trapichear con el dinero de todas, merecemos continuar diciendo “soy valenciana” y que nadie nos ponga, otra vez, la cara roja porque se reparten mordidas… Hay muchos motivos para saber que el Botànic es necesario y el principal es que todas las demás opciones no representan la honradez, la capacidad de diálogo y la integridad moral de la mayoría de valencianos y valencianas.

¿Hubiera sido mejor que la izquierda acudiera en confluencia y no Compromís y Unides Podem por su cuenta?

A día de hoy y después de la experiencia, no creo que las confluencias sean de por sí positivas. Lo que importa es que la gente sepa que el único voto que no sirve es el que no se desea, en el que no se confía. La pluralidad y el debate es sano y debe estar bien visto, las personas deben poder elegir, leer programas electorales, escuchar a los candidatos (a las candidatas, por desgracia, menos) y votar en conciencia. Todo lo demás es estrategia partidista y hoy por hoy soy mucho más favorable a la cultura democrática del debate que a la de sumas para trampear fórmulas.

¿Volvería a la primera línea política?

¿A la política institucional? Sí, me haría muy feliz poder volver a dedicar mi granito de arena a mejorar la vida de las personas.