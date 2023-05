Los profesores interinos tienen la oportunidad de conseguir una plaza de funcionario sin realizar los exámenes pertinentes gracias al concurso de méritos extraordinario convocado por la Conselleria de Educación para consolidar 7.555 vacantes. Sin embargo, los profesores con discapacidad se han quedado fuera ya que no se ha reservado plaza alguna para ellos.

De esta forma, competirán en igualdad de condiciones con el resto de interinos aspirantes y han decidido denunciar esta situación en los juzgados ya que aseguran que con este sistema “no se apuesta por una inclusión real del colectivo” ya que en otras autonomías sí se reservan ciertas plazas para el colectivo de forma que los profesores con discapacidad compitan en méritos en el acceso a determinadas plazas.

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/11/01/educacion-reserva-plazas-docentes-discapacidad-77993164.html

Los docentes afectados se constituyeron como asociación y que quejaron de un procedimiento que consideran “injusto” ante la Conselleria de Educación, sin éxito. Por ello, y ante la falta de entendimiento o solución al respecto, han decidido interponer una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el proceso de selección.

Desde la Conselleria de Educación explican que no se ha establecido un cupo de reserva para personas con diversidad funcional porque “no se trata de una prueba sino de una simple valoración de méritos”, de forma que “todas las personas que participen en el concurso de méritos, al no existir una prueba o examen, lo hacen en iguales condiciones ya que lo que se valora, entre otros méritos, es la antigüedad en la prestación de servicios en la Administración docente y la titulación académica”. Además, las mismas fuentes explican que esta criterio no es sólo de la Conselleria de Educación sino de es común en todos los procesos que se lleven a cabo en la Generalitat Valenciana.

Ahora bien, desde la Asociación Diversidad Funcional Docente Comunitat Valenciana (DFDCV) y la Asociación Diversidad Docente Española (ADDE) lamentan la decisión de la Conselleria de Educación de no reservar plazas para docentes con discapacidad como sí ha ocurrido en otras autonomías. Sin embargo, los docentes valencianos también han sido excluidos de estos procedimientos. «Cuando se ha publicado la lista conjunta, hemos detectado que los docentes con discapacidad valencianos han resultado excluidos en las comunidades donde sí existe esta reserva. Además, esta situación no se ha dado con los docentes de otras comunidades que sí han resultado admitidos donde había reserva.

Los docentes con diversidad funcional llevan años criticando que los procesos de oposición no garantizan la inclusión del colectivo en las aulas ya que aquellas plazas que se reservan pero que quedan desiertas porque los aspirantes no aprueban el examen pasan al turno libre y acaban siendo repartidas entre personas sin discapacidad alguna. De hecho, el informe presentado ayer sobre discapacidad y empleo público asegura que a pesar del 10% de plazas reservadas a diversidad funcional desde la Conselleria de Educación solo hay un 1,5% de plazas cubiertas por el colectivo.

Sin presencia en las aulas

Desde el colectivo exigen que esas plazas se guarden o reserven para que sólo puedan ser ocupadas por profesorado con discapacidad, ya que «si no es de esta manera jamás conseguiremos ser visibles en las aulas». Y como ejemplo, dan las cifras de las últimas oposiciones, donde 78 plazas reservadas a docentes con discapacidad pasaron al turno libre. Así, de las 122 plazas para profesores con diversidad funcional solo 46 consiguieron superar el examen.

La conselleria, sin embargo, se niega. “La medida que propone el colectivo de profesorado con diversidad funcional no mejoraría en ningún modo la inclusión real en el empleo público, pues nadie las podría ocupar, y con ello se perjudica al alumnado (no nos olvidemos que también estamos hablando del derecho a la educación) y también a los docentes al no cumplirse el objetivo por el que la Conselleria convoca oposiciones, que no es otro que mejorar la calidad educativa estabilizando las plantillas docentes y reduciendo la interinidad”, concluyen.