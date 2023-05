El 'president' de la Generalitat y candidato del PSPV a la reelección, Ximo Puig, ha prometido que, si es reelegido como jefe del Consell, instalará otra conselleria en la provincia de Alicante, después de ubicar la de Innovación en la capital alicantina en el segundo mandato del Botànic tras las elecciones de 2019, y de trasladar las sedes de algunas instituciones o abrir subsedes como la del Instituto Valenciano de Financiación o la sede de Distrito Digital junto a la de la Sociedad de Proyectos Temáticos en Alicante.

Así lo ha destacado este jueves Puig, en un acto en Alicante para hablar sobre las propuestas y medidas para la próxima legislatura de los socialistas para la provincia, en el que también han estado presentes la 'número uno' a las Corts por Alicante, Josefina Bueno, y el resto de integrantes de la lista. Puig ha calificado como "fundamental" el hecho de continuar el proceso de descentralización de las distintas instituciones de la Generalitat. "Hemos dado un paso adelante con la Conselleria de Innovación, habrá más en Alicante en los próximos años", ha resaltado.

No obstante, el candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat no ha avanzado cuál sería y ha apuntado que deberán establecer un "mapeo final" de las áreas del próximo Consell. Además, ha apostado por descentralizar dentro de la provincia de Alicante, puesto que "no se trata solo de situarla en la capital" alicantina.

"Siempre hemos abordado esta cuestión con seriedad y rigor y cumplimos la promesa de traer la Conselleria de Innovación; en estos momentos, tenemos que establecer un mapeo final de consellerias y, de acuerdo con las posibilidades reales, se producirá esa nueva conselleria en Alicante", ha expresado y ha añadido que todavía hay "suficiente campaña para continuar hablando de esta cuestión".

Ejemplos en Elx o Alcoi

Hay que recordar también que es inminente la puesta en marcha de la sede de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio en Elx. Se trata de un organismo autónomo adscrito a la Conselleria de Política Territorial que dirige Arcadi España y que ejercerá las competencias de protección de la legalidad urbanística con atención a las más de 400.000 viviendas ilegales que existen en la Comunitat Valenciana y que tiene abierto el proceso de adhesión por parte de los ayuntamientos que lo decidan.

También en Alicante, en este caso en Orihuela, tiene su sede la oficina Vega Renhace, un ente que busca convertir la tragedia que supuso la Dana de la Vega Baja en una oportunidad, la de vertebrar las comarcas del sur con un plan más ambicioso para fomentar el crecimiento y acercar la Administración autonómica a esa comarca. La mayor parte de la descentralización se ha producido en la provincia de Alicante, también con la subsede del IVAM en Alcoi, pero en València se ha seguido el mismo camino con sedes como la Agencia Valenciana de Protección Ferroviaria en Torrent, lo que incide en un proceso de descentralización que mira no solo a las capitales de provincia sino también a las comarcas.