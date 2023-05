Estas semanas están saliendo noticias que ponen en cuestión la sostenibilidad territorial, tan necesaria en nuestro litoral mediterráneo. Vuelven las noticias de grandes promociones inmobiliarias en la costa, como en los mejores años del boom inmobiliario, sin tener en cuenta que la situación de base ha cambiado. O eso parecía. Porque la voracidad por transformar a toda costa el territorio es enfermiza. Hace unos días, me pasaban una entrevista sobre el modelo económico “post-crecimiento” y me preguntaban por los grandes retos que tiene nuestra economía en los próximos años. De entrada, en el mundo occidental el crecimiento es una premisa incuestionable de su modelo económico, en todos los sectores. Otra cuestión es que se produzcan coyunturas complejas (crisis financieras, pandemias, conflictos bélicos) que pongan en cuestión la necesidad de crecimiento continuo. El menor crecimiento auto decidido y el decrecimiento, seguramente necesarios en algunos sectores, es hoy por hoy una utopía con poco recorrido por sus enormes implicaciones sociales. Pero si es necesario ir reconduciendo nuestro crecimiento hacia pautas y procesos de menor depredación, de contención en la explotación de recursos. En mi opinión hay tres retos básicos para la economía en los próximos años, y no creo que diga nada nuevo que no se sepa: la búsqueda de la sostenibilidad y circularidad, la adaptación al cambio climático y la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos, a los territorios. Si podemos hacer entender estos a los agentes económicos, mediante propuestas de oportunidad, seguramente dejaremos de ver titulares de prensa sobre propuestas irracionales que pretenden volver al tiempo de la burbuja, con transformaciones radicales, irracionales del medio natural, que solo buscan beneficio a corto plazo. Esto ya lo vivimos y nos trabajo funestas consecuencias. O a lo peor, volvemos a esas dinámicas, sin respuesta social, comprobando de nuevo, lamentablemente, que nuestro territorio, nuestra sociedad está enferma, sin valores, sin ética. Y volverán la corrupción y el despilfarro. Una pena.