Se llama Mónica Tortosa, tiene 49 años y necesita trabajar. Carece de ingresos y de ayudas. No nació ciega ni mucho menos. Lo que sí tiene es una enfermedad rara (Fiebre Mediterránea familiar) que le atacó a la visión y la dejó ciega del ojo izquierdo en 2019 y del derecho en 2021. Hasta ese momento, en el que se quedó invidente, sin residuo visual alguno, la mujer trabajaba como auxiliar administrativo en la Conselleria de Sanitat, tras acceder a la bolsa de empleo en 2014. Ha trabajado para diversos departamentos y hospitales, hasta que llegó la enfermedad que la sumió en la oscuridad. Estuvo de baja por enfermedad y, de oficio, la inspección médica le solicitó la incapacidad permanente total. Sin embargo, la Seguridad Social se la negó. Y es la mujer no contaba con el tiempo de cotización necesario. Le faltaba poco más de un año.

Así, sin posibilidad de cobrar una pensión tras quedarse ciega, a la mujer no le quedaba más opción que volver a trabajar. En junio de 2022 volvió a activarse en la bolsa de empleo. Sin embargo, desde la Conselleria de Sanidad la llaman a trabajar y cuando ella solicita un lector de pantalla (como adaptación de su puesto de trabajo), la rechazan.

Así ha ocurrido en 15 ocasiones para cubrir vacantes y en más de 20 sustituciones.

"Si es una sustitución me comentan que para un empleo temporal no pueden adaptar el puesto, y en las vacantes el argumento es que los programas que se manejan en la Conselleria de Sanitat son antiguos y no son aptos para un lector de pantalla, que es lo que solicito", explica la mujer. Y recalca: "Lo que quiero que todo el mudo sepa es que en la Conselleria de Sanitat no puede trabajar ninguna persona ciega porque no hay posibilidad de adaptar el puesto de trabajo. Y hablamos de la Administración pública, porque en la privada esto no ocurre y esta situación no se puede consentir", explica la mujer.

La mujer, además, critica que se ofrezca la posibilidad de contar con adaptaciones para realizar el examen de acceso a una plaza pública "que jamás podrás ocupar. Es que no tiene ningún sentido. Es decir, en la bolsa de empleo, por ser una persona con diversidad funcional sumas más puntos pero luego, en la práctica, no puedes trabajar. Esto no es inclusión ni es nada".

"Necesito dinero para vivir"

La auxiliar administrativa sabe que desde diversos departamentos de salud le han preguntado a la Conselleria de Sanidad "que a ver qué hacen conmigo. ¿Y sabes cuál ha sido la respuesta? Silencio administrativo. Yo lo que necesito es trabajar. Desde el INSS me negaron la incapacidad laboral y me dieron de alta en el sistema para que me incorporara a trabajar. Pues eso es lo que quiero y lo que necesito porque yo también necesito dinero para vivir", explica una mujer que vive con su madre, de 80 años y también con discapacidad tras sufrir un ictus.

La mujer ha contado con el apoyo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que ha denunciado el caso ante la Inspección de Trabajo y exige a la Conselleria de Sanitat "una adaptación real de los puestos de trabajo a empleados públicos con diversidad funcional".

La denuncia, además, se produce días después de la presentación de un informe sobre personas con discapacidad y empleo público que pone de manifiesto que solo una de cada cinco personas con discapacidad acceden a los puestos de empleo público que se reservan como cuota para el colectivo. Además, el informe está previsto que sirva como hoja de ruta o guía para elaborar el reglamento de la nueva Ley de Función Públcia que exige que todos los puestos de trabajo públicos sean adaptados a personas con discapacidad.