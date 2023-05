La Conselleria de Sanitat está revisando el perfil laboral de Mónica Tortosa para ver "qué puestos puede ocupar para que la llamen desde la bolsa de empleo sólo en esos casos y conseguir así una solución. No es que la Conselleria no haya querido adaptarle los puestos de trabajo. Es que no podía hacerlo. Esos puestos de trabajo no se podían adaptar porque hay programas que no lo permiten y no es posible hacerlo, pero estamos trabajando para revisar los puestos de los que sí puede acceder y que la llamen de la bolsa cuando haya uno disponible, siempre respetando el turno de la bolsa, claro".