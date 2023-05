La tramontana en el Empordà es uno de los vientos más conocidos en Cataluña. A menudo sopla con mucha intensidad, alrededor de 80 días al año. Sus rachas superan con creces los 100 Km/h. La tramontana según este libro es un viento que ya era conocido en 195 antes de Cristo. Los autores afirman: En aquella época el historiador romano Cató escribe, de la tramontana, que «llena la boca cuando habla, y tumba en el suelo a un hombre armado y un carro cargado». Este fuerte viento deforma los árboles del Puig Neulós, que no pueden crecer verticalmente, sino horizontalmente. El Puig Neulós es la cima más elevada de la sierra de las Alberes, la cima está a 1256 m de altitud. Esta sierra es la más orientales del Pirineo, sólo la Sierra de Rodes está más cerca del Mediterráneo que la de la Albera en las calles con una temperatura superficial muy elevada incrementen la exposición del calor a los peatones. El viento de tramontana algunas veces ha tumbado trenes y árboles y es un riesgo climático, aparte de una característica del clima ampurdanés. Sin embargo en los últimos 8 años la tramontana ha disminuido su frecuencia en l'Escala como dice el meteorólogo Sergi Corral y seguro que lo ha hecho en otros lugares ampurdaneses y de la Costa Brava. El viento de levante en el Estrecho de Gibraltar y el Cádiz es un viento típico y que a pesar de no ser tan fuerte como la tramontana es un viento que afecta a la comunicación con transporte marítimo entre Europa y África a través del Estrecho de Gibraltar. De todas formas el viento de levante afecta a todo el litoral Mediterráneo y aunque no siempre, a menudo lleva lluvias asociadas, que a veces son intensas. El cierzo es un viento típico no sólo de Zaragoza sino de todo el valle del Ebro, desde La Rioja hasta la desembocadura en Cataluña, en el delta del Ebro. El cierzo (tanque) también llamado viento sereno en el Camp de Tarragona porque despeja el cielo también afecta a lugares relativamente alejados de la Depresión del Ebro, como es el Camp de Tarragona, gran parte de Cataluña excepto las comarcas gerundenses, también este viento es característico de Pamplona. Los ábregos son unos vientos húmedos del suroeste que provocan lluvias importantes en el oeste y suroeste de España. El viento de poniente sopla en gran parte de España pero llega muy caliente al litoral mediterráneo, especialmente de Barcelona hacia el sur, este viento tiene carácter föhn, igualmente que el viento del sur al norte de la cordillera Cantábrica donde llega recalentado al litoral cantábrico después de atravesar la cordillera Cantábrica. No es excepcional que haya noches tropicales en pleno invierno con viento del sur en el País Vasco.