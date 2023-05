Antonio Estañ: "En política es fácil caer en una burbuja de actividades que son poco relevantes para el ciudadano"

Antonio Estañ, filósofo de formación y profesión, dimitió de su cargo como Secretario General de Podem en 2019 y desde entonces se alejó de la política en primera línea. Tiene buenos recuerdos de esa etapa entre escaño, reuniones y logros argumentales pero no cree que vuelva a la política institucional.

¿Qué cosas le inquietaban mucho cuando estaba en política activa y ahora ve como nimiedades?

Todo en general, las declaraciones, las notas de prensa, los actos a los que “hay” que asistir...es fácil caer en una burbuja de actividades que al final son poco relevantes para el ciudadano.

Tras varios años fuera, ¿qué recuerdo le queda de su periodo como secretario general de Podem?

Mi recuerdo es positivo, a pesar de la complejidad del momento que vivíamos y a los cambios dentro del proyecto en tiempos tan cortos. Las diferentes visiones sobre cómo deben ser los partidos políticos es algo que sigue ahí.

Alguna anécdota que recuerde de su experiencia en política.

Tengo muchas relacionadas con mi “juventud”, como cuando las personas de seguridad de Corts me paraban en la puerta los primeros días.

¿Qué planteamiento filosófico podría definir la situación actual de la política valenciana?

Hay algo de “eterno retorno” de Nietzsche por muchas inercias que no se dejan atrás y parece que las tenemos que vivir una y otra vez. Todavía hay que salir del determinismo que plantean algunos sobre lo que se puede hacer en turismo, protección del territorio, vivienda...

¿Cuál cree que sería el mejor resultado tras estas elecciones del 28M?

El que garantice que el Botànic no sólo revalida, sino que va más allá y no se acomoda.

¿Con qué canción definiría su paso por la política?

Pues se me ocurren muchas, pero por decir dos: “Polvorado” de Nacho Vegas y “Born tu run” de Bruce Springsteen.

¿Los alumnos le reconocen y le dicen algo de su pasado político?

Más que reconocerme, usan muy bien Internet y me encuentran. Me preguntan cómo es aquello o me dicen que me han visto en algún vídeo. Y que por qué no sigo, claro.

¿Se arrepiente de no haber sido conseller?

No. Siempre es un orgullo estar en puestos de decisión pero nunca he tenido intención de hacer carrera ni es mi forma de entender la política.

¿Piensa en volver algún día? ¿Sería con Podemos?

A la institucional no lo sé. Sigo relacionado con la política, colaborando dónde puedo, siempre con quien sea una herramienta útil para garantizar y ampliar derechos, que es de lo que creo que va esto.