Compromís celebró este domingo su principal acto de campaña reivindicándose como el “antídoto frente al odio”, “la fuerza de la proximidad” y la “garantía de buen gobierno”, pero sobre todo, diferenciándose respecto a los grandes actos de PSPV y PP de este fin de semana tirando de su obediencia estrictamente valenciana. “Nosotros no necesitamos que vengan de Génova y Ferraz para llenar esta plaza”, dijo su candidato a la Generalitat, Joan Baldoví, quien se dirigió directamente a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: “Estas no son vuestras elecciones, son las de los pueblos y ciudades valencianas”.

Los valencianistas encaran la última semana antes del 28 de mayo después de darse un baño de optimismo tras reunir a más de 2.000 de personas, según la organización, en el Parc Central de València. Reivindicación de la proximidad como principal fuerza, defensa de lo hecho en la Generalitat y el Ayuntamiento de València, la joya de la corona, y llamadas a la movilización para elegir entre “Compromís o los recortes, entre Baldoví o Zaplana" marcaron los mensajes de los diferentes discursos en el principal mitin de la coalición del guiño y la sonrisa de cara al 28M.

Baldoví exhibió discurso valencianista y de proximidad al territorio. “Estas elecciones las ganaremos desde la proximidad, y ahí no nos gana nadie, hemos hecho 30.000 kilómetros y visitado más de 200 pueblos”, dijo como introducción mientras lanzó mensajes tanto al PP como al PSOE. A los segundos, apeló directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que pagase los 800 millones de euros de la deuda que tiene el Estado con la Comunitat Valenciana por la atención a desplazados. A ello añadió la petición de un nuevo modelo de financiación que, explicó, “ni PSPV ni PP piden en Madrid”. “A mí no me temblará el pulso para ir a los tribunales”, expresó.

El legado de Rita Barberà

El aspirante a la Presidencia del Consell de Compromís también tuvo mensajes para el PP del que dijo que “vuelve al lugar del crimen”, por su acto en la plaza de toros. “Vuelven al epicentro de la corrupción”, señaló. En este sentido, Baldoví criticó que en este mitin recuerden “obscenamente el legado de Rita Barberá” a la que, recordó, "dejaron tirada”, y añadió que el único legado de la exalcaldesa de València "son los 6 millones de euros escondidos que dejó a sus sobrinas” porque, añadió, "el legado del PP es corrupción, nepotismo e incompetencia”. En este punto, Baldoví reivindicó el legado de Compromís y mencionó a Mónica Oltra y Mireia Mollà ante el aplauso del público.

Baldoví fue el encargado de cerrar un acto en el que los valencianistas lucieron moralidad de voces con la participación de los candidatos de cada una de las circunscripciones a las Corts y el alcalde de València, Joan Ribó, joya de la corona municipal que los valencianistas aspiran a mantener por tercera legislatura consecutiva. “Bienvenido Feijóo a València, la ciudad donde no se roba ni hay corrupción”, comenzó Ribó quien reivindicó, también mencionando la visita de Pedro Sánchez del día anterior, de que las elecciones del 28M “no son elecciones generales, son autonómicas y municipales” y que València y la Comunitat Valenciana “no son el campo de entrenamiento de las elecciones generales, no somos las semifinales”.

Así, el alcalde y candidato a un tercer mandato al frente del Ayuntamiento de València señaló que en estas elecciones “van de si vamos a ser capital verde europea o la capital de la corrupción”, si la Albufera "va a seguir limpiándose o se va a la dirección de Doñana o el mar Menor” o si se van a “topar los precios del alquiler”. Este es uno de los puntos en los que incidió Ribó quien pidió a los suyos un esfuerzo de movilización ante la situación de igualdad que dan las encuestas: "Las cosas están apretadas, depende de todos nosotros que podamos ganar”, sentenció.

"Que no tiemblen las piernas"

Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat y candidata a las Corts por Alicante, Aitana Mas, puso la mirada en un hipotético tercer Botànic del que, dijo, necesita tener socios “que no le tiemblen las piernas ante los poderosos”, un mensaje hacia el PSPV, y reivindicó que la primera ley que se aprobará en caso de que haya un tercer gobierno autonómico progresista será una "ley de Igualdad que impulse el feminismo de clase, que facilite la corresponsabilidad y las relaciones igualitarias”.

Mas hizo suyo uno de los lemas del PP, con el que dijo que coincidía, de que la “reconquista viene por el sur”, pero lo adaptó a los valencianistas: “El sur y Compromís harán que la Generalitat tenga un tercer Botànic y que Joan Baldoví sea el próximo presidente”. Asimismo, destacó que la presencia de Compromís en el gobierno es la “garantía de un buen gobierno para la mayoría social”.y de “estabilidad”: "Frente a las acusaciones de que no sabíamos gobernar, hemos tenido en ocho años, ocho presupuestos, ocho años donde la pluralidad política del Botànic no ha sido un lastre sino que ha sido el mejor antídoto contra la corrupción, la indecencia y un ejemplo de gestión”.

“El próximo 28 de mayo elegimos entre Compromís o recortes, entre derechos o derechas y entre Baldoví o Zaplana”, defendió el candidato de los valencianistas a las Corts por Castelló, Vicent Marzà. El exconseller de Educación reivindicó a Compromís como el “antídoto frente al odio” y frente al regreso de Carlos Fabra, Alberto Fabra y Mariano Rajoy de los que, recordó, “se volvieron a juntar” en un mitin de Castelló del PP “porque quieren volver a hacer negocio de destruir los servicios públicos”.