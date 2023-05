Una campaña con Obama encima de la mesa

No importa que la mesa sea alargada; apenas quedan huecos libres entre los portátiles y los móviles de las once personas que la rodean, papeles, calendarios, folletos con las imágenes de 'elpresident', cantimploras, un paquete de nueces a mitad, el envase de unas empanadas de atún que acaban de ser devoradas, caramelos corporativos y, casi presidiendo en el centro del mueble, un muñeco de Barack Obama que mueve la cabeza. "Nos inspira", dice de broma el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz. El tablero bien podría parecer un puesto de un bazar, pero es una de las salas de reunión en la sede de los socialistas donde planifican su estrategia electoral.

Hay buen ambiente pese a las horas. Las de la cita y las acumuladas. Son las 14:30 y falta semana y media para la cita con las urnas. "¿Desconecqué?", responden casi al unísono sobre si pueden hacer algo más que estar pendiente de la concurrencia electoral de los del puño y la rosa de cara al 28 de mayo. "Esto son 24 horas al día", expresa el conseller de Hacienda, Arcadi España, una de las personas destacadas en la sala de máquinas socialista. "Lo bueno es que tiene una fecha final", complementa Ana Domínguez, portavoz del partido.

Ellos son parte del equipo de mecánicos que preparan el coche y diseñan el circuito para que el piloto, en este caso, candidato, imagen de la campaña, activo electoral y hasta eslogan, Ximo Puig, llegue a la meta de un tercer gobierno al frente del Palau de la Generalitat. "Apenas nos costó", admite el director de campaña y secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, sobre la elección de 'elpresident.', así, seguido y con punto al final, como lema para la campaña. Este tipo de costas, desgrana, están basadas en datos, en los análisis cualitativos con los que los socialistas comenzaron a engrasar la maquinaria hace unos seis meses en los que, semana arriba, semana abajo, se empezó a planificar la campaña.

"Nos piden que vaya el 'president', todo el mundo lo quiere tener en su pueblo"

"También hay olores", dice Muñoz para explicar que hay cosas que depende de intuiciones, no solo números. Esas mismas sensaciones son las que hicieron apostar por la medida de las familias numerosas de dos hijos. Era uno de esos anuncios estrella que podrían marcar una campaña y que, consideran, han acertado. "Es una medida representativa de nuestra generación y que nos han copiado ya en otras federaciones", dice Domínguez. "Me ha llegado por tres grupos diferentes de amigos con los que de normal no hablo de política", puntualiza como señal de éxito Muñoz.

El calendario es apretado, pero se intenta llegar a todas partes. Esa responsabilidad recae en la llamada "oficina del candidato". ¿Que qué es? "La oficina soy yo", responde Rocío Briones, quien también es directora general de Empleo en el Consell. Su trabajo es cuadrar la agenda principalmente de Puig, pero también de otros interlocutores. "La ruta está marcada desde hace un mes para ir por todas las comarcas, no solo el 'president', también los consellers", explica aunque eso no impide que continúen llegando llamadas. "Nos piden que vaya el 'president', todo el mundo lo quiere tener en su pueblo", agrega tratando de cuadrar un excel casi indescifrable como si el de una gira de una estrella de rock se tratara.

Sobre ella y Soler recae el destino de quién va adónde, cuándo y, sobre todo, a qué. Si intervienen o no, son los que deciden quiénes tendrán el protagonismo en un acto, algo codiciado en campaña cuando en muchas ocasiones los eventos son comarcales, con varios pueblos y sus candidatos implicados. Y es ahí donde los compañeros hablan del peloteo de los agraciados a los responsables. "En todos los mítines hay alguien que siempre destaca lo bien que está haciendo el trabajo la Generalitat en tema de empleo y en educación, siempre", bromea Muñoz.

Inventarse un atril de la nada

Y cada uno de estos actos necesita de un montaje. Álex Vila y Laura Alcaide están detrás de ellos con muchas horas de coche y teléfono encima. "Lo importante es tener planificación", dice Vila. Son las agrupaciones locales las que proponen las localizaciones donde celebrar los actos. "Ellos saben dónde funcionan las cosas", añade. Pero a veces hay que improvisar, actuar rápido. "El otro día no había atril en un acto en la Marina y Laura tuvo que inventarse uno", dice Alicia Manso, responsable de prensa. Un cartel del partido sobre el habitual pie de entrada de un restaurante del espacio portuario sirvió de remiendo. Otra cosa son los actos con Pedro Sánchez. "Ahí manda Moncloa por tema de seguridad, pero confían en nosotros", explican.

La cuenta atrás ya está activada. Queda la última semana y para Pere Rostoll, director general de Relaciones Institucionales y hombre fuerte en la comunicación de la campaña junto a Manso, es cuando se acaba decidiendo una gran importante del voto volátil. Para ello es fundamental marcar el mensaje, qué decir, cuándo y por dónde. Entre ambos vuelan los whatsapps mañaneros en alguno de los múltiples grupos que comparten ("buff muchísimos", dicen sin precisar un número). "Hay que elegir qué decir", dice Manso. "Cada canal tiene su público, incluso cada red social", añade Rostoll. Mariola Roselló y María Primo toman nota, serán en ocasiones los dedos que acaben plasmándolo en notas, imágenes o tuits.

Muchas de estas comunicaciones Rostoll las envía de madrugada. La tensión de las fechas le hace levantarse antes. A las cinco o seis se puede encontrar en pie y poniendo lavadoras. "Es cuando puedo", admite. Soler, por su parte, se muestra más relajado en los ritmos circadianos. Con más filosofía se lo toma Muñoz: "No hay que obsesionarse, todos sabemos que no vamos a desconectar, pero son 15 días". "Al final esto engancha, y si hay un día con menos intensidad, te sientes raro, como si no estuvieras haciendo lo que toque", añade España. "También es verdad que es apasionante y que a todos nos gusta", dice Briones. Y todos asienten, hasta la cabeza móvil de la figura de Obama sobre la mesa.