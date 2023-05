Joan Mansanet es uno de los referentes del valencianismo político de finales de los '90 y primera década de los 2000, años de gestación del Bloc como formación y que acabaron desembocando, en 2021, en su refundación en Més. Mansanet llegó dirigir la formación en 2006 en la ciudad de València donde concurrió en la lista de la socialista Carmen Alborch en un intento de arrebatar la Alcaldía a Rita Barberá en lo que pudo haber sido, visto el paso del tiempo, el primer germen del Botànic en el 'cap i casal'.

¿A qué se dedica Joan Mansanet hoy?

Soy abogado y agricultor a tiempo parcial.

¿Existe la expresión 'expolítico'? ¿Siente que le define?

No hay expolíticos, hay políticos a en activo y otros retirados; y yo soy un político retirado a la fuerza.

Más allá de que el Bloc se llame Més, ¿reconoce al partido que lideró?

Reconozco el valencianismo como movimiento modernizador de la política de nuestro país, en cambio, la dirección actual de Més no sabe hacia dónde tiene que conducir el movimiento.

¿Ser un partido valencianista significa hoy lo mismo que hace 15 años?

¡Y tanto que sí! De hecho, si analizas la historia de España, hace 123 años que las cuestiones de fondos están para resolver, el espléndido libro del periodista Miquel Alberola, Crónicas desde Madrid. Un cronista a la Corte lo dice gráficamente: “Madrid es simplemente donde Dios clavó la aguja del compás.." La política valencianista es el antídoto para combatir el madrileñismo. La derecha valenciana no ha evolucionado demasiado desde Francisco Silvela, Juan de la Cierva o Eduardo Dato..

¿El Botànic ha sido suficientemente valencianista?

En cuestiones identitarias ha esta muy pusilánime, apocado, por ejemplo el requisito lingüístico no se ha aprobado, TV3 continúa sin verse, el decreto del plurilingüismo se ha hecho sin consenso, no se ha comprado el trinquet de Pelayo, los legados de Renau y Santos y ya veremos qué pasa con ellos, las agresiones en el territorio con la excusa de las renovables... la lista se larga .

Tras una pandemia y con crisis en atención primaria o salud mental, ¿Compromís estaría preparado para poner escayolas?.

(Se ríe) Alguien se ha preguntado por que en Euskadi y Navarra, no hay esa crisis a la atención primaria.

"La única manera de que el Botànic pueda salvar los muebles es si Oltra va de candidata al Ayuntamiento de València". Artículo de junio de 2021 escrito por usted.

En junio de 2021 no era previsible que el 'deep state' español (Estado profundo) acabara con la vicepresidenta del Gobierno valenciano y tampoco era previsible que el alcalde de València optara a un tercer mandato, dado que él mismo lo había dicho. La falta de talento político en la dirección de Compromís, lo ha acabado de empeorar.

Todo ha cambiado mucho. ¿Ve la situación difícil para Ribó y Puig?

Estoy muy de acuerdo con Iván Redondo: Puig tendría que hacer campaña electoral por la mañana por el PSOE y por la tarde por Compromís.

¿Compromís echa de menos a Oltra?

En 2015, Compromís tendría que haber elaborado un código ético riguroso y erró en no hacerlo. Imputado no es igual a culpable y en consecuencia, todo el mundo es inocente hasta que, después de un juicio justo, una resolución diga el contrario. Es curioso cómo un juez puede hacer una prorroga detrás otra por no hacer su trabajo, ha tardado más de seis meses en dictar una sentencia y no pasó absolutamente nada y una vicepresidenta de un gobierno tenga que dimitir porque está imputada. Como sociedad, le hemos quitado la legitimidad a los políticos que los vota mucha gente y lo hemos trasladado a unos “togados” que no elige nadie,... preocupante. Dicho esto, Oltra es el mejor activo político que tiene Compromís. Oltra no ha hecho absolutamente nada y yo espero y deseo que se resuelva lo más pronto posible su situación y, sobre todo, que tomemos buena nota para hacerle frente en un futuro.

¿Yolanda Díaz suma a Compromís o es más bien al revés?

El objetivo de Compromís es convertirse en el “palo de pajar” de la política valenciana, a partir de ahí, puede llegar a acuerdos con aquellas fuerzas políticas que le sean más favorables para conseguir sus objetivos. Para la defensa de los intereses del pueblo valenciano, en la presente coyuntura, llegar a un acuerdo con Sumar puede ser positivo, pero siempre desde la independencia y soberanía de los proyectos.

¿Repetir los resultados de 2019 sería un éxito para la izquierda?

Sí, revalidar el Botànic sería un gran éxito.