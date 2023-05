La polémica vivida en torno a Vinícius en el partido entre el Valencia y el Real Madrid en Mestalla el domingo, donde el futbolista blanco acabó expulsado tras denunciar que previamente había recibido insultos racistas ha llegado hasta la actualidad política. Al respecto se ha pronunciado tras preguntas de los periodistas el president de la Generalitat y candidato de los socialistas a la reelección, Ximo Puig, conocido seguidor del Real Madrid.

El jefe del Consell ha señalado la importancia de combatir los discursos racistas, del que ha mostrado su "preocupación" por su auge al tiempo que, ha indicado, que una parte de estos están motivados por el caldo de cultivo del discurso de la extrema derecha. Sin embargo, y especialmente tras los comentarios de Vinícius tras el partido, ha precisado que no considera que el público de Mestalla sea racista.

"Puede haber algún caso, porque siempre hay, pero me alineo con el discurso del capitán del Valencia", ha explicado el jefe del Consell. “Condenamos todos los insultos y es más para eso están las cámaras. Si está claro quien ha sido para mí que no vuelva a entrar a un campo de fútbol. No tienen ningún sentidos los insultos racistas, porque nosotros también tenemos jugadores de color. No tiene sentido no lo entiendo”, dijo Gayà tras el partido, palabras que ha suscrito Puig.

No obstante, el aspirante de los socialistas a un tercer mandato el próximo 28 de mayo ha ido más allá y ha criticado, sin mencionar directamente a Vinicius, a quienes se comportan "de manera arrogante". En este sentido, Puig ha aprovechado la polémica para lanzar una pulla al PP y a su mitin del fin de semana: "Comportarse de manera arrogante es un aspecto negativo siempre, sea en un campo de fútbol en la plaza de toros".