El melanoma cutáneo es uno de los cánceres más agresivos. Los expertos no se cansan de recordar la importancia de la prevención y evitar el sol o tomarlo con protección porque la principal causa del melanoma es la exposición a las radiaciones ultravioletas del sol y de fuentes artificiales como las cabinas de bronceado. Muchas veces nos protegemos bien del sol cuando somos conscientes de que lo vamos a tomar pero no tanto cuando estamos expuestos a él pero no nos damos cuenta de la cantidad de radiación que está recibiendo nuestra piel.

«Un minuto al mes para mirarnos la piel nos puede salvar del melanoma» En el Día Mundial del Melanoma, que se celebra todos los 23 de mayo, los expertos recuerdan la importancia de prevenir pero también de chequear nuestra piel porque es posible detectarlo de forma precoz y todo mirando a nuestros lunares. Un cambio de tamaño, forma, color o textura de un lunar es con frecuencia el primer signo de la presencia de un melanoma. Así, y según explica el dermatólogo Carlos Guillén Barona, coordinador en Valencia de la Campaña Euromelanoma y director del Instituto Valenciano de Dermatología y Estética (IVADE) si un lunar es de un color "y permanece estable durante meses o años, lo más probable es que no haya ningún problema. Sin embargo, si observas algún cambio en el color de un lunar, no dejes de consultar con un dermatólogo. En ocasiones los cambios en el color pueden ser una pista para detectar un melanoma", explica. Los expertos recuerdan que es fácil hacer este autochequeo de nuestra piel siguiendo la regla del ABCDE, las cinco señales de que un lunar podría estar cambiando, para mal, en un melanoma. La regla ABCDE para detectar un melanoma Asimetría : un lunar que, cuando se divide a la mitad, tiene una forma irregular.

: un lunar con un diámetro superior a seis milímetros. Evolución: cambios en la forma, color relieve o síntomas (como picor, dolor o sangrado) de un lunar. "Hay que observarse y consultar inmediatamente al dermatólogo cuando, por ejemplo, aparezca una lesión o cicatriz, cuando aumente un lunar o haya una úlcera que sangre", explica el experto dermatólogo oncólogo. Con esta autoexploración se puede dar la voz de alarma lo antes posible "y está comprobado que el 90 por ciento de los cánceres de piel tienen cura si se cogen a tiempo”, añade el experto. Guillén insiste en que el primer paso es la protección y recuerda que hay que "evitar las horas en las que sol es más intenso" y protegernos del sol con gorras y camisas de manga larga, y cremas fotoprotectoras para la cara y brazos. Además, "es muy importante el efecto protector de una correcta alimentación", añade. Alfonso Berrocal: "El melanoma se asocia con ir a la playa pero no se ve el riesgo de ir a correr o en bici" Hombre de 65 años, el perfil más habitual Según cifras de la Conselleria de Sanidad, en la Comunitat Valenciana se registran 574 nuevos casos de melanoma al año (cifras de nuevos cánceres detectados en 2021). Este tipo de cáncer es más habitual en los hombres y así lo reflejan los datos de Sanidad: de los 574 nuevos melanomas, 297 casos se diagnosticaron en hombres y 277 en mujeres. Por sexo, la tasa de incidencia se sitúa en 12,36 casos por 100.000 habitantes en el caso de los hombres y en 9,74 casos por 100.000 habitantes en las mujeres. En ambos sexos, la tasa de incidencia se incrementa con la edad y la edad media al diagnóstico es de 65 años para los hombres y de 64 años para las mujeres. Según las cifras, uno de cada 148 hombres y una de cada 184 mujeres, respectivamente, están a riesgo de desarrollar un melanoma antes de los 75 años. También la tasa de supervivencia es diferente para hombres y mujeres: la supervivencia relativa del melanoma a los 5 años del diagnóstico durante el periodo de 2004 a 2018 es del 80,4% en los hombres y en las mujeres del 83,9%. De todos los diagnósticos de cáncer que se llevaron a cabo en 2021 en la Comunitat Valenciana, el melanoma representa el 2%, sin tener en cuenta aquellos tipos de cáncer de piel no melanoma. Por otra parte, la tasa de incidencia en la Comunitat Valenciana ha disminuido a 10,88 casos nuevos por 100.000 habitantes en 2021, frente a la registrada en 2019, que se situó en 13,19 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a mortalidad por melanoma supone el 1,1% de todos los fallecimientos por cáncer en la Comunitat Valenciana.