Vera: "El 'call center' era un tema muy sensible en el que todo el mundo estaba muy callado por miedo"

El exdirector jurídico de Imelsa-Divalterra, José Luis Vera, acaba de declarar como testigo en el juicio del caso Taula por el presunto amaño del 'call center' de Imelsa que se trataba de "un tema muy sensible en el que todo el mundo estaba muy callado por miedo". Vera fue quien comunicó a la empresa adjudicataria Servimun que el contrato no se prorrogaría más allá del 31 de diciembre de 2015. Era una de las patatas calientes que se encontró el nuevo gobierno de Jorge Rodríguez al frente de la Diputación de Valencia cuando el PSPV, Compromís y Podem-EU cogió las riendas de la institución provincial.

"Servimun no cumplió ni una sola de las cosas que había ofertado como mejoras. Todo lo hicieron trabajadores de Imelsa", ha declarado el jurista en calidad de testigo.

Vera ha explicado que fue la entonces directora de Recursos Humanos, María Escrihuela, investigada en otras piezas del caso Taula y que esta semana declarará como testigo en el 'call center' quien "me pone en conocimiento del tema de Servimun y el call center: un contrato con un montón de incumplimientos, que había hablado con el gerente de Imelsa y con el presidente de la diputación", anterior. Esta advertencia es lo que, según Veram "genera estudiar más a fondo este contrato que finalizaba el 30 o 31 de diciembre de 2015, salvo que se prorrogara".

Así que en septiembre de 2015 remitió una carta al responsable de Servimun, Fernando Palomares, para comunicarle con suficiente antelación que el servicio no iba a prorrogarse. La respuesta fue el silencio. Y las advertencias desde su entorno que no identificó.

"Me vienen a decir que tuviera cuidado con este tema porque Mariano López estaba colaborando con la Fiscalía. Existía tensión sobre la situación, porque el caso Imelsa entonces y después Taula podía afectar a cualquier partido", ha explicado ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia de València.

El exdirector jurídico de Imelsa-Divalterra sí ha explicado que le constaba que el empresario de Xàtiva Mariano López, acusado en esta causa, "había ido a interceder con el diputado de Hacienda, con el jefe de gabinete del presidente, otros miembros del gabinete y hasta un consejero de Compromís. Me constaba porque ellos mismos me lo decían como para decirme: 'Mira a ver qué haces".

El contrato finalmente se extinguió en diciembre de 2015, aunque Vera ha explicado que como no obtenía ninguna respuesta por parte de Servimun a la carta que envió en septiembre de 2015 decidió personarse en la sede del call center.

"Yo temí que si la carta no tenía un refrendo físico real, de presencia o cierre real, alguien provocara una prórroga de carácter tácito". De ahí que, ha explicado, "me personé en el centro, com con el director financiero, pedí levantar acta de cierre del local y de retirada de los instrumentos. En ese momento hablé con Palomares. Mantenía que el acta no se iba a firmar. Y que hasta las doce de la noche no se acababa el plazo, por lo que intercambiamos unas palabras gruesas entre Palomares y yo".