Pasó con la electricidad, pasó con la locomotora (se pensaba que el cuerpo humano no iba a poder respirar a más de 30 kilómetros de velocidad) y ahora está sucediendo con la inteligencia artificial. "Si repasamos el pasado la primera reacción (a las nuevas tecnologías) siempre es un temor, y eso se elimina con conocimiento", ha asegurado esta mañana Javier Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I que ha presentado junto con el presidente de la fundación Vicente Boluda la 35 edición de estos galardones de ciencia, investigación y emprendimiento a la que se han presentado 222 candidaturas y que se fallarán el día 6 de junio con 21 premios Nobel en el jurado, cuatro de ellos nuevos.

Para quitarnos ese miedo a lo que pueda venir con la inteligencia artificial, la fundación ha creado una página web en la que la IA nos responde sobre qué ventajas ofrece ir de su mano. Así, en SinmiedoalaIA.es "le podemos preguntar cualquier cosa sobre el miedo a la inteligencia artificial, está entrenada para ello", ha explicado Quesada. Y sí, a la pregunta de si las máquinas controlarán el mundo en un futuro, la respuesta es un rotundo No: "Las máquinas no tienen la capacidad de "dominar" el mundo ya que están programadas para realizar tareas específicas y no tienen emociones ni conciencia propia".

"Tendrá buenos y malos usos. No quiere decir que no haya que ser cautos, los propios inventores han lanzado advertencias de que puede tener un mal uso y habrá foros donde se podrá vigilar y regular con acuerdos internacionales pero no podemos ignorarlo", ha explicado el presidente ejecutivo de la fundación que ha apuntado que en investigación y ciencia, las ventajas son "extraordinarias, no hay más que preguntarle a cualquier investigador. Habrá menos tiempo dedicado a tareas que nos puede suplir una máquina", ha añadido.

Cuatro de los 21 premios Nobel se "estrenan" en València

El debate sobre el peso (y el futuro) de la IA estará en la reunión del jurado de los premios Rei Jaume 2023 que tendrá lugar los próximos 5 y 6 de junio y que este año está compuesto por entre 80 y 100 expertos en distintos campos, entre ellos 21 premios Nobel. Cuatro de ellos se estrenan en este cometido. Se trata de Morten Mendal, premio Nobel de Química en 2022 y que será jurado de Nuevas Tecnologías; Anton Zeilinger, premio Nobel de Física 2022, jurado de Investigación Básica; Ardem Patapoutian, premio Nobel de Medicina 2021, jurado de Investigación Médica y Klaus Von Klitzing, premio Nobel de Física 1985 que ejercerá de jurado en Investigación Básica.

"Tres de ellos son muy recientes, consiguieron el Nobel dos en 2022 y otro en 2021", ha apuntado Quesada que ha hecho un repaso de las investigaciones por las que cada uno fue premiado, desde el entrelazamiento de fotones cuánticos de Zeilinger y sus aplicaciones en la encriptación de información a los procedimientos químicos de Mendal por los que los medicamentos pueden entrar en una célula cancerígena y liberar sustancias para acabar con ellas.

Seis galardones de 100.000 euros

Tanto ellos como el resto del jurado tendrán que elegir para los seis premios otorgados (premiados con 100.000 euros cada uno) entre las 222 candidaturas presentadas, 53 de ellas mujeres, un 25% por encima del 18 % del año pasado. Por categorías se han presentado 55 candidaturas a Investigación Médica (15 mujeres); 47 al premio al Emprendedor (9 mujeres); 38 candidaturas a Investigación Básica de las que 7 son mujeres; 38 en Nuevas Tecnologías, de los que 8 son mujeres, Protección del Medio Ambiente tiene 28 con 10 mujeres entre ellos y finaliza la categoría de Economía con 16 personas nominadas, 4 de ellas, mujeres.

Por comunidades, es la Comunitat Valenciana quien presenta a más candidatos, con 61 personas, a quien le sigue la Comunidad de Madrid con 51 y Cataluña con 50. Se da la circunstancia de que este año se han conseguido candidaturas de todas las comunidades españolas, salvo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.s

Estas nuevas incorporaciones, junto con el resto de premios Nobel interactuarán con estudiantes y científicos de varios centros de investigación de toda la Comunitat Valenciana en esos dos días. "Esta idea que los científicos pasen por los centros de investigación creo que es potente y nos permite también hacer propaganda de todo lo que hace la Comunitat Valenciana en ese aspecto", ha explicado Quesada.