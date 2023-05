Alcaldesa, diputada autonómica y senadora. Pepa Frau acumuló desde inicios de los 90 hasta la primera década de los 2000 una dilatada experiencia a todos los niveles de la política: local, autonómica y nacional. La socialista no duda en quedarse con el primero de los cargos, el más cercano con el ciudadano. Ya lleva doce años fuera de la primera línea y admite que la profesión ha cambiado mucho.

¿A qué dedica ahora su tiempo?

A las cosas sencillas que no pude hacer durante muchos años. Familia, amigos, viajar, leer, pasear y a las actividades del Consell Valencià de Cultura, del que formo parte.

En sus más de 30 años de actividad política ha sido alcaldesa, diputada autonómica y senadora. ¿Con cuál se queda?

Alcaldesa.

¿Comparte el tópico de que todo político debe ser alcalde antes de asumir mayores retos?

Es una muy buena escuela política. Entre tú y los ciudadanos no hay nadie más.

¿Percibe que ha cambiado mucho la profesión desde sus inicios hasta ahora?

La época y los objetivos eran totalmente distintos. Entonces buscábamos consolidar la democracia. Todos los dirigentes éramos muy jóvenes, cargados de ilusión y esperanza. Estaba todo por hacer.

En su época dominaba el bipartidismo. ¿Era más sencillo hacer política así?

En el Ayuntamiento de Gandia siempre hemos tenido gobiernos de coalición. Eso nos ha obligado a debatir, consensuar. A mi modo de ver, era positivo para la ciudad. En la política nacional y autonómica era más sencillo porque podía gobernar uno u otro partido, el que ganaba las elecciones, con acuerdos puntuales en algunos casos.

También vivió en primera persona, desde las Corts, la época de mayor corrupción en la Comunitat Valenciana. ¿Cree que se ha acabado con ese tipo de prácticas?

Entonces en el gobierno del PP había una corrupción sistemática, planificada y organizada. La sensación de impotencia de los que estábamos en la oposición era total. Nadie nos oía ni quería verlo, a pesar de nuestras continuas denuncias en las Corts Valencianes. Eso se ha acabado.

Como mujer, abrió camino asumiendo cargos de responsabilidad. ¿El feminismo olvida a las pioneras de su generación?

Nuestra lucha iba más allá de lo que ahora se entiende por feminismo. Queríamos la igualdad en su sentido más amplio. Reducir la pobreza, igualdad de oportunidades, igualdad de género, justicia social, etc. Con nuestros actos, éramos feministas sin ser conscientes de ello. No me siento olvidada.

¿Se ha avanzado en los últimos años en igualdad?

Se ha avanzado muchísimo en igualdad legal. Somos un país pionero en muchas leyes sobre los derechos de las mujeres. Destacaría la de violencia de género y la de igualdad, entre otras. La igualdad real no va al mismo ritmo. Hay que seguir educando en igualdad.

Gandia es una de las pocas localidades donde la izquierda a la izquierda del PSPV va unida el 28M. ¿Entiende que se debería haber replicado en las autonómicas? ¿Y en las generales?

Por supuesto. La ley electoral castiga la división.