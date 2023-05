Va de bo. La expresión que inunda los trinquets en cada partida de pilota vale también para el momento en el que entra la campaña. Comienza la última semana, la recta final, con las encuestas mostrando un empate entre bloques. Y para desequilibrar la balanza, los socialistas encaran el tramo decisivo tratando de movilizar al electorado progresista, con propuestas destinadas a activar el voto femenino y avisando de que una posible llegada del Partido Popular no será en solitario sino que irá con la extrema derecha de la mano.

Las intervenciones de este lunes del 'president' de la Generalitat y aspirante a un tercer mandato, Ximo Puig, son una clara muestra de ello a partir del uso de la expresión "PPVox" para referirse a los 'populares'. "El PPVox no tiene proyecto", lanzó en primer lugar tras presentar las medidas en materia de igualdad. Minutos después lo volvió a utilizar. "Sería una 'desfeta' moral un gobierno del PPVox", añadió. Hasta ahora, esta vinculación no había tenido apenas protagonismo en el discurso del dirigente socialista, sin embargo, tomará cada vez más fuerza.

Fuentes de la campaña socialista explican que esa unión PP-Vox será uno de los puntos en los que se insistirá en los próximos días. Recordar qué fue el PP (ya lo hizo el sábado en el mitin con Pedro Sánchez con varias alusiones como que cuando gobernaba Camps se decía que "la corrupción, igual que la paella, como en València en ningún sitio") y que si alcanza el poder será con Vox. El objetivo es espolear al electorado progresista señalando cuál es la alternativa en caso de que el Botànic no coseche la mayoría en las próximas elecciones. Para ello, según la encuesta de Invest Group publicada por Levante-EMV este fin de semana, sería clave la participación: una alta afluencia el domingo a las urnas permitiría revalidar el gobierno de izquierdas cuatro años más.

Mover el voto femenino

En esta estrategia un foco destacado serán las mujeres. El voto femenino suele sonreír a los socialistas, es una de las bases de apoyo más amplias de los del puño y la rosa y en las que la presencia de la extrema derecha más efectos negativos tiene. Apelar a esa unión de los 'populares' con Vox puede activar a este electorado, que supone más de la mitad del censo, y que suele tener más facilidad de tomar la papeleta del PSPV que del PP.

Esa movilización se vio claramente ayer. Primero, con la presentación de las medidas del programa en materia de igualdad. De estas, destaca especialmente la propuesta de una ayuda complementaria para equiparar las pensiones no contributivas de las mujeres a las pensiones mínimas. Pasar de una media de 484 euros al mes de las no contributivas a 743 euros de las pensiones mínimas, una medida que afectaría a más de 23.000 mujeres, especialmente entre los 70 y 74 años, que al ser amas de casa o estar en trabajos precarios no pudieron cotizar.

“Debemos reconocer el trabajo esencial e invisible que realizan”, dijo Puig en un acto por la tarde en el que se rodeó de asociaciones feministas y de mujeres. A ellas les presentó estas medidas, que incluyen fondos de ayuda al emprendedurismo para mujeres, la proposición de una ley de Familias para mejorar la conciliación, la puesta en marcha de un "bono Vacaciones Respiro" para personas cuidadoras y las modificaciones legales de la ley de Espectáculos y la de Carreteras para multar el consumo de prostitución.

Otro elemento que podría entrar en campaña en esta línea —y que fuentes socialistas admiten que apenas ha tenido espacio— es que el posible vicepresidente de Carlos Mazón en el Consell en caso de que ganase la derecha sería el candidato de Vox, Carlos Flores, condenado por violencia machista, tal como desveló Levante-EMV. Sobre esto, la Coordinadora Feminista ha organizado para este martes una convocatoria para pedir la firma de los partidos de un manifiesto en el que se comprometan no solo a seguir con políticas contra la violencia machista sino a no apoyar a quienes tengan en sus listas a personas condenadas por violencia machista

Pinchar la burbuja del PP

A la movilización del electorado propio se le suma también el intento de Puig y los suyos de pinchar los ánimos que a los 'populares' le ha insuflado haber llenado la plaza de toros el pasado domingo y evitar que ese subidón genere un ambiente de victoria de la derecha. "Cualquier partido puede hacerlo, es una cuestión de chequera", señaló el dirigente socialista quien añadió que si los 'populares' querían "visibilizar una vuelta de la Comunitat Valenciana a la peor etapa de su historia reciente", no había mejor sitio para hacerlo que la plaza de toros.

El jefe del Consell volvió a criticar al PP y a su candidato, Carlos Mazón, por la "falta de proyecto" más allá de "adosarse a los vientos de cola de la crispación". "Nos estamos jugando el futuro de la Comunitat Valenciana mientras otros solo ofrecen nuevas glorias a Feijóo", señaló Puig. En esa rebaja de los ánimos de los 'populares', los socialistas también relativizan la igualdad que apuntan las encuestas.

"Se utilizan como arma arrojadiza", expresó Puig quien mostró un gráfico de la grado de aprobación que tienen los valencianos del Consell. "El resultado tendrá más que ver con esto", dijo señalando que en 2023 se observa la mejor puntuación hacia la gestión del Ejecutivo autonómico de las últimas cinco citas con las urnas superando, incluso, las de 2007 y 2011 tras las que el PP de Francisco Camps logró mayoría absoluta. "Si evalúan lo que interesa a la ciudadanía valenciana, optamos a ser primera fuerza", añadió Puig.