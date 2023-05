"Yo era incapaz de verlo durante mucho tiempo hasta que mi propia mujer me obligó, bajo amenaza de separarse de mí, y después de múltiples episodios bochornosos de ser 'pillado' viendo porno, decidí buscar ayuda profesional.

Creía, sinceramente, que lo mío no era una adicción… Podía dejar de verlo en cualquier momento, me decía a mi mismo. Sin embargo, aprovechaba cualquier momento para coger el móvil o la tablet y ver un poquito, aunque solo fueran 5 minutos, aquí y allá. Y además, ¿no era una cosa mía que hacía en la intimidad? No hacía daño a nadie, ¿no?

No era consciente del daño que estaba haciendo mi dependencia a la pornografía. Ni tan siquiera me daba cuenta de que mi relación íntima con mi mujer no me satisfacía y que mi propio matrimonio pendía de un hilo por el daño que le hacía a ella saber que seguía viendo porno.

Cuando me di cuenta de estas cosas, me miraba en el espejo horrorizado con lo que veía, avergonzado de la persona en que me había convertido".

Sus iniciales son P.T.N., es valenciano, tiene 55 años y era adicto a la pornografía, sin saberlo, desde hacía casi 30 años. Cuando su mujer le amenazó con dejar la relación si él no acudía a un profesional acudió a la plataforma Dale una Vuelta, especialistas en ofrecer información, prevención y recuperación a las personas que tienen adicción a la pornografía o a un consumo problemático.

¿En qué momento se convierte en adicción?

Pero, ¿en qué momento se convierte en adicción algo que empieza de forma muy esporádica que te encuentras por casualidad haciendo zapping de madrugada o en algún canal de un hotel durante un viaje de trabajo? P.T.N. responde:

"Sin duda, todo cambia cuando de repente puedes acceder a la pornografía con la facilidad de un solo click en la era de internet, permitiéndote entrar y salir de un mundo de fantasía sexual sin esfuerzo alguno. Llega un momento que no puedes dejar de verlo, aunque no lo quieras reconocer. En mi caso, el programa Dale Una Vuelta me abrió los ojos, al escuchar testimonios de gente y verme reflejado en lo que contaban. Gracias a ello busqué ayuda con un psicólogo a quien tengo que agradecer su papel en salvar mi matrimonio y, lo que es más importante, recuperar las cosas importantes en mi vida y saberlas valorar".

Pornografía en la adolescencia y alerta sobre pederastia en TikTok

Ese psicólogo que atendió a P.T.N. se llama Juan Gil y explica en Levante-EMV que la edad media del consumidor de pornografía es de 37 años, que cada vez accede a contenidos pornográficos gente más joven, que la edad de inicio ya se sitúa en los 11 años y que el 95% de los hombres ha visto pornografía en algún momento durante su etapa adolescente. "La pornografía genera un modelo de interacción en las relaciones con el otro sexo que es incorrecto. Por eso es importante la comunicación en la familia, la confianza y que se aborde el tema de la sexualidad y las relaciones afectivas", explica.

Ante un consumo real en la adolescencia, el experto apunta una seria de recomendaciones que la familia debe conocer como "evitar que el adolescente se aísle en su habitación incluso para cenar o no establecer ningún tipo de control sobre le móvil que, además, le han comprado y pagado los propios padres. Hay que respetar la privacidad pero establecer límites y un control. Hay que saber qué consumen".

Respecto al uso de redes, alerta: "El uso del TikTok tiene una especial relevancia ya que es la plataforma virtual con mayor número de pederastas y depredadores sexuales. Las crías hacen sus bailes, que pueden ser utilizados y manipulados para luego, incluso, chantajearlas".