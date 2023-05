Hace un año y medio, María Maceiras publicó su primer vídeo en TikTok; más bien, lo publicó su pareja, quien la animó a hacerlo y sigue gestionando su perfil. En pocas horas, su vídeo faenando en el mar superó las 80.000 reproducciones. Ahí comenzó un fenómeno viral que ha conseguido alzarse con el premio nacional de la primera edición de Talento Joven del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ahora, Maceiras se encuentra en València participando en el OceanFest, un encuentro que está reuniendo en el Oceanogràfic a biólogos, miembros de la administración y trabajadores del sector de la pesca y el mundo marino.

¿Le ha sorprendido su repercusión en redes sociales?

Muchísimo. Pensé que no lo vería nadie. Al principio, compartía mis vídeos con compañeros de profesión que me decían que les gustaban. Qué iban a decir, pensaba yo. Pero, poco a poco, me he dado cuenta que hay mucha gente interesada en el mar y en nuestro oficio. Es sorprendente la cantidad de marineros de otras zonas que me escriben o, incluso, personas ajenas que preguntan por cuestiones relacionadas con mi trabajo. Por ejemplo, el otro día me consultaban por qué no se puede comercializar marisco con huevas cuando en otras regiones está permitido.

Su público es eminentemente joven.

Totalmente. Es algo que me ha sorprendido también porque, en mi zona, la pesca no tiene relevo generacional. De hecho, los pescadores vemos esto como un problema para la supervivencia de la profesión en el futuro. Pero veo que a los jóvenes les interesa lo que hago. Cuando estuve en la gala de jóvenes con talento en el Basque Culinary Center, muchos de los candidatos se interesaron por mi trabajo y decían que les gustaba mucho lo que hacía y el trabajo manual.

No me lo esperaba porque, en mi zona, no se valora nuestro trabajo y ver que gente de otras zonas, lo hace y valora el trabajo que hacemos fue genial. En mi pueblo, se piensa que la pesca es para quien no estudia, que va al mar; es trabajo de «mataderos». No tiene nada que ver. Yo sigo estudiando y formándome.

¿Qué ha supuesto ganar el premio Talento Joven del Ministerio?

A todo el mundo nos gusta que se nos valore nuestro trabajo. Se valora el mar, pero creo que no es necesario premiar por respetar el mar y cuidarlo. Me gustaría que no se reconociera, sino que todo el mundo lo hiciera porque, aunque sea una pena, aún no ocurre a pesar de que las mentalidades van cambiando. En mi zona, respetamos mucho el mar. No sólo en devolver todas las capturas que no den la talla o especies en veda. También hacemos un trabajo de limpieza, recogiendo mucha basura que no recogemos; la traemos a tierra y la echamos en los contenedores pertinentes.

¿Qué le parece la diversidad de perfiles del OceanFest?

Me parece muy interesante porque, al final, está muy bien tener en cuenta la perspectiva de los que estudian el mar; pero es importante valorar nuestro punto de vista que, aunque menos técnico, se construye a través de la experiencia.

Es muy positivo que hablemos todos y pongamos las cosas en común para seguir preservando la pesca pero, principalmente, el mar y sus especies. Estoy muy contenta de que hayan contado conmigo, conocer otras personas y enriquecerme con otras perspectivas de profesionales del sector.