Los partidos pisan el acelerador en redes sociales y multiplican sus anuncios

Un cartel electoral en una farola es una caña en medio del mar, dependiente de las corrientes que la crucen para determinar su éxito, mientras que un anuncio en una red social es como si a ese anzuelo se le añadiera la capacidad de moverse por el agua, reconocer los tipos de peces que se quieren buscar y ofrecerles el cebo que más les atraen. Y los partidos lo saben, de ahí que a falta de cinco días para votar y con una bolsa importante de indecisos, las formaciones redoblen su presencia e incrementen su inversión en busca de ese votante esquivo.

Es casi imposible conectarse a una red social en esta última semana y no encontrarse con alguno de los casi 200 anuncios que mantienen activos los partidos políticos y sus candidatos que optan a gobernar en la Generalitat. Algo así como el si Mahoma no va a la montaña (difícil es encontrar al público no partidista en un mitin), la montaña tendrá que ir a Mahoma, a sus casas, a sus pantallas, a los momentos de supuesta desconexión y asueto, aprovech.

En total, en la primera semana de campaña, entre el 14 y el 20 de mayo, las formaciones que optan a entrar en las Corts destinaron más de 17.000 euros para dar difusión a sus publicaciones en Facebook e Instagram, las dos de la empresa Meta, compañía que está obligada a informar de este tipo de anuncios, quién los paga, cuánto cuestan y a cuántas personas llega.

En realidad, solo cuatro de ellos suman en esta aportación ya que Vox no ha gastado nada en este asunto mientras que la cantidad empleada por Cs ha sido minúscula: 321 euros en la página de su candidata, Mamen Peris. Por su parte, Compromís y Unides Podem (a partir de la cuenta de Podem y de la de su candidato, Héctor Illueca) han destinado más de 6.000 euros cada uno (6.254 los valencianistas y 6.855 los morados) por los 2.897 del PSPV y los 1.134 del PPCV. Pero eso fue la primera semana de campaña y en la recta final no será menos.

Un 64 % de la población valenciana entre 16 y 74 años utiliza las redes sociales al menos una vez cada tres meses. Son datos del INE y los conozcan o no en la sala de máquinas de los candidatos a la Generalitat, estos se han volcado en las últimas fechas por lograr que sus mensajes lleguen directamente a quienes más conviene. Porque en las redes sociales se filtra el mensaje, se lanzan guiños casi directos al posible votante.

Los datos que ofrece Meta del montante exacto gastado se remontan a periodos de siete días, en este caso, del 14 al 20 de mayo, la primera semana de campaña; sin embargo, no recoge todavía la suma de estos últimos dos días de recta final. Y por los anuncios de los que va informando la biblioteca de la plataforma, tanto los nuevos que se ponen en marcha, como aquellos que se mantienen activos para este periodo, la cantidad se incrementará considerablemente.

Compromís lidera las redes

Especialmente por parte de Compromís y de PSPV, los que más han incrementado su actividad, con una treintena de anuncios extra los primeros y una cincuentena los segundos, aunque el número de publicaciones promocionadas activas es mayor en el caso de los valencianistas: casi 120. La mayoría, con Joan Baldoví como protagonista. Otras son la explicación de algunas de sus propuestas, como la ampliación de la red de Metrovalencia, a la que han destinado más de 1.000 euros.

Los anuncios en Facebook e Instagram funcionan, según personas conocedoras, como una puja por el espacio que ofrecen estas redes sociales. Depende de cuándo y a quiénes se quiera llegar y de cuántas empresas haya optando por ese mismo espacio el precio varía. Como los jóvenes se conectan más, su espacio es más fácil de lograr, aunque suelen ser un público objetivo codiciado. Igual que los más mayores, que se conectan menos.

La posibilidad de segmentar permite que, por ejemplo, los socialistas hayan hecho que el anuncio de una de sus últimas medidas, la ayuda complementaria para equiparar las pensiones no contributivas de las amas de casa a las pensiones mínimas solo haya llegado a mujeres y la mayoría, un 57 %, a mayores de 54 años. Por este anuncio se ha pagado menos de 100 euros y ha tenido, de momento, unas 5.000 impresiones. Más ha logrado la publicación sobre el Hospital de la Vega Baja, activo desde el 11 de mayo y con 60.000 visualizaciones. Casi todos los mensajes van en la misma línea: gestión con Ximo Puig de protagonista.

Más modesta está siendo la campaña del PPCV en cuanto a número de anuncios e inversión, aunque no por ello deja de tener importantes visualizaciones lo que evidencia que ha tratado de segmentar menos el mensaje. Así, cuenta con 12 anuncios activos en los que promociona a su candidato, Carlos Mazón, en dos materias concretas: la defensa de la caza (publicación vista por más de 120.000 personas) y en un vídeo en el que exclusivamente aparece Mazón con una senyera como marca de agua cantando el himno de la Comunitat Valenciana, con más de 200.000 visualizaciones.

Por su parte, en Unides Podem todos los mensajes son pagados por la coalición creada entre Podem y EU, pero todos aparecen en la cuenta de los morados. Son 18 las publicaciones activadas de las que, en su mayoría, son vídeos protagonizados por las dirigentes estatales de los morados, Ione Belarra e Irene Montero, y también otros dos, los de mayor inversión, con más de 800 euros, de su candidato a la Generalitat, Héctor Illueca, con más de medio millón impresiones. Todo en búsqueda del último guiño directo al votante.