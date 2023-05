Las preguntas y respuestas de esta entrevista viajan más de 11.000 kilómetros. Pere Palés es presidente del Casal Valencià en Chile y desde allí contesta al cuestionario de este periódico. Ex líder de las juventudes Unió Valenciana a finales de los años 90 y parte de algún intento "de armar un partido valencianista homologable" como Demòcrates Valencians, Palés admite su "envidia sana" por el PNV o la primigenia Convergència.

¿Por qué Pere Palés responde a esta entrevista desde Chile? ¿Qué pasó para acabar a un océano de distancia?

Básicamente, por razones profesionales. En 2007 vine a Chile, por primera vez, como expatriado de una multinacional española y en 2013 para dirigir la filial de una compañía italiana. Además, mi mujer es chilena, lo que me permitió todos estos años integrarme completamente en Chile. Pero el océano de distancia existe. Unos días se lleva mejor y otros, peor. Por suerte, disponemos de un espacio para poder vencer el desarraigo en el Casal Valencià de Chile, institución con más de 70 años de vida cuyo único objetivo es preservar nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra forma de entender el mundo.

¿Se parece en algo la política valenciana a la chilena?

Hoy, en mi opinión, la forma de hacer política se parece mucho en casi todas partes. Podríamos hablar de una política mainstream. Los relatos y argumentarios, la política de bloques, las escenificaciones, tienen muchos elementos en común, cuando no bullet points idénticos. Y diré que por desgracia.

¿La distancia hace valorar más o menos la política patria?

La distancia es, bajo mi punto de vista, un acentuador de aquello que ya traes de serie. Si no tenías apenas vínculos, la distancia los acaba neutralizando por completo. Si los tenías, sólidos, la distancia, probablemente, los magnifica. La distancia es una lenta anestesia, con la que hay que luchar cada día, para seguir despiertos.

¿Le llega alguna referencia de cómo se ve la Comunitat Valenciana desde el cono sur? ¿Siente que ha cambiado?

En general, se ve poco. Es ampliamente desconocida, salvo por los referentes culturales, gastronómicos y festivos que nos son universales. Más allá de eso, la referencia es España y fundamentalmente Madrid, y en menor escala Barcelona. Pero sí he observado una progresión en relación a la ciutat de València, cada vez más visitada, y más y mejor considerada. Esa marca ‘València’ está funcionando.

Usted estuvo en Unió Valenciana, ¿tiene herederos?

Estuve militando en mi adolescencia, hasta 1999 (tenía 23 años, hoy tengo 47), en sus joventuts. UV fue producto de un tiempo, pero hubo varias UV. Nada que ver la que contribuyó a fundar Vicente González Lizondo con la que intentó construir Hèctor Villalba y yo me quedo con la segunda. Un intento de armar un partido valencianista homologable, que fracasó. Pasados los años, hubo algún intento honesto, pero no obtuvo apoyos. En la actualidad, no hay herederos. Fundamentalmente, porque UV no dejó un legado, no hay nada que heredar. Solo queda nostalgia mal resuelta de unos pocos e intereses personales de otros tantos por mantener un autoctonismo rancio, táctico, al servicio del PP y, ahora, de Vox. Intrascendente a corto, medio y largo plazo.

¿Qué ha pasado para que haya tantos intentos de resurrección y que no acabe de cuajar ninguno?

Ni lo hará. Ese espacio, ya no existe. Lo poco que había, en términos electorales, fue fagocitado en su momento por el PP y ahora capitalizado, en parte, por Vox. Otra cosa bien distinta es la tracción del feroz discurso anticatalanista. Eso sigue funcionando y es casi transversal.

¿El valencianismo puede ser de derechas?

Podría haberlo, pero no veo la más mínima posibilidad. PP y Vox están cada vez más escorados a la derecha y a discursos que buscan la fractura social y convivencial. De ahí, me siento en las antípodas. Sigo siendo de los que alberga la esperanza de que se pueda vehicular un valencianismo de centro, progresista, transformador, de amplio espectro, capaz de conquistar un espacio electoral suficiente. Un valencianismo político que impulse grandes acuerdos estructurales, que entienda que ‘el país està per fer’. Lo intentamos en 2013, poniendo en marcha ‘Demòcrates Valencians’. Mucha gente se dejó la piel, veremos qué posibilidades se abren a futuro.

¿Le da envidia el PRC cántabro, por ejemplo?

Me dan envidia sana el Partido Nacionalista Vasco o la primigenia Convergència Democràtica de Catalunya. Fuerzas que tenían como objetivo mejorar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Y que consiguieron transformar completamente Euskadi y Catalunya, y convertirlas en referencia a nivel español y europeo. Hoy, el PNV representa, como pocos, el concepto de lo que significa hacer política de forma responsable, seria y rigurosa. Solo hay que escuchar unos pocos minutos a Aitor Esteban o al lehendakari Urkullu.

¿Cuánto de ‘valencianista’ consideraría que ha tenido el Consell estos últimos ocho años?

Me hubiera gustado ver un Consell mucho más reivindicativo, mucho más firme en la defensa de los intereses valencianos. El PSOE valenciano responde, como siempre lo ha hecho, a la estrategia que se define en Ferraz y Compromís no ha sabido o no ha querido forzar determinadas conversaciones, críticas para nuestro futuro colectivo, como, por ejemplo, la financiación. Discrepancias controladas y excesos de gestualidad en estos últimos cuatro años. El peso específico real de valencianos y valencianas en Madrid, a pesar de los 32 diputados en el Congreso, sigue siendo irrelevante. Y eso es una muy mala noticia.

¿El Botànic se ha ganado continuar?

En mi opinión, sí. Pero lo digo sin entusiasmo alguno. Han logrado proyectar una imagen bien distinta de nuestra tierra, eso es indiscutible. Han desactivado la lista interminable de connotaciones negativas que arrastrábamos por décadas. Era necesario y tiene mérito. Han calmado las aguas. Eso y que no hay alternativa alguna razonable.