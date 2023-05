"El riesgo existe (de que haya una nueva pandemia)," pero "creo que no va a ser inminente. Si la hay, pasarán años pero no se puede garantizar" y tampoco se conoce "el impacto que tendrá, si la hay". Así se ha pronunciado esta mañana en València Fernando Simón, director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad. Simón respondía así a la posibilidad de que el mundo se enfrente pronto a una nueva epidemia global de alto impacto tras las declaraciones realizadas por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus que el martes instaba a los países a prepararse ante una nueva pandemia porque "sigue existiendo la amenaza de que aparezca otro patógeno con un potencial aún más mortífero" que el coronavirus.

Simón ha hecho estas declaraciones después de pronunciar la ponencia inaugural del IV Congreso de Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (OMC) que se está celebrando en la sede del Colegio de Médicos de València entre hoy y mañana y que, precisamente, se centra este año en el cambio climático y en cómo este afecta a la salud global. La consellera de Emergencia Climática, Isaura Navarro, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo y la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, Mercedes Hurtado han inaugurado el acto junto a M. Amparo García Layunta, directora general de Asistencia Sanitaria.

Sobre lo que está o puede venir, Simón ha reconocido que la posibilidad existe pero que, "incluso si se produce otra pandemia ante la cual la población tenga una percepción de riesgo similar a la que se ha tenido con el coronavirus", porque tal como ha dicho, pandemias hay "todos los días", el impacto "real sea menor". "Las pandemias no es que sean en sí graves lo que tenemos que trabajar, valorar e identificar a tiempo son las pandemias que pueden tener un impacto muy importante en negativo en la salud de las poblaciones", ha asegurado.

Gripe aviar, enfermedades tropicales por el mosquito tigre, fiebre de Crimea Congo...

En su ponencia, Simón ha puesto sobre la mesa algunos de los patógenos que podrían desencadenar esta próxima pandemia o, al menos, aquellos que ahora están generando más preocupación como la gripe aviar H5N1."Tenemos riesgos que están ahí y que podrían dar una crisis con alto impacto. Ahora, el riesgo que se valora más importante es la gripe aviar por su la gran expansión que ha habido en el mundo animal", ha explicado el experto dando además datos. "El año pasado se detectaron más brotes de gripe aviar en animales en Europa desde que se conoce el virus. Si normalmente eran entre 50 o 60, el año pasado fueron 1.700 y en España varios", ha apuntado.

Pero no es la única amenaza que Simón ha identificado ya que, directamente relacionado con el cambio climático y el aumento de la temperatura en la península está la presencia y proliferación del mosquito tigre (sobre todo en todo el arco mediterráneo) que es el vector necesario para la transmisión de enfermedades tropicales como el zika o el chikunguya. "O el virus de Crimea-Congo" que necesita para su transmisión de una especie concreta de garrapata que no se ha detectado pero "aún así hay ganado expuesto al virus y desde 2016 ha habido varios casos. Todo es efecto del cambio climático".

Ya sea por exposición a virus animales por la presión que se ejerce sobre sus hábitats y que haya una mayor interacción con los humanos o por la llegada de vectores que transmiten enfermedades gracias al aumento de temperatura, "lo cierto es que el riesgo existe y lo que tenemos que hacer es tratar de establecer mecanismos para detectarlos a tiempo y reaccionar correctamente", ha asegurado Simón que ha explicado que las instituciones trabajan desde hace décadas en mejorar su respuesta ante una crisis de este tipo "en tres ejes, gobernanza, financiación y sistemas específicos de control del riesgo". Y, sobre todo para mejorar en la coordinación de los distintos estamentos y colectivos implicados porque "tras una crisis primer problema detectado es que no había suficiente coordinación".

Se trata de preparar " mecanismos para responder mejor la siguiente vez de manera global" y más equitativa y teniendo en cuenta que "la salud pública no es solo de los sanitarios sino un problema de Estado. Todos los sectores están implicados" . "La OMS tiene que aprovechar esta ventana para garantizar alto nivel de preparación a nivel global, si no lo aprovecha sería un fracaso la siguiente vez" porque el objetivo para Simón "no es salvar el planeta tierra, no nos necesita para salvarnos, es que nos deje estar un ratito más".