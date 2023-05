Un funcionario de Sanidad sobre los contratos con la Gürtel: "No era la manera de hacer las cosas"

El último juicio de la trama valenciana de la Gürtel avanza a un ritmo de nueve testigos por día. Cada sesión se dedica casi monográficamente a los contratos menores que la trama Gürtel contrató con cada una de las cuatro conselleries y cinco empresas públicas. Ayer fue el turno de la Conselleria de Sanidad que contrató con la trama Gürtel la organización de tres eventos de 2006 a 2008.

La jornada de ayer se dedicó íntegra a analizar los los Premios Salud y Sociedad de 2006 y 2007. El evento de 2006 tuvo un coste de 86.166,01 euros, ya que era el primero que se organizaba. El de 2007 se redujo a 30.190 euros. Ambos eventos se contrataron mediante contratos menores o procedimientos negociados adjudicados a la empresa Orange Market (la sucursal valencian de la Gürtel) o empresas del entramado de mercantiles del empresario Francisco Correa.

Por estos dos contratos están investigados el exsubsecretario de Sanidad, Rafael Peset, quien admitió en su declaración que troceó en doce contratos la organización de los premios «Salud y Sociedad» de 2006 porque así se lo indicaron los funcionarios. Y tambien se ha sentado en el banquillo la funcionaria de la subsecretaria que se encargó de tramitar estos contratos.

Ayer fue el turno del resto de funcionarios que participaron en estos trámites. Ninguno admitió haber aconsejado el troceamiento de los contratos. El testigo que protagonizó el interrogatorio más intenso fue Enrique J. G. de F., ya jubilado, que fue jefe de servicio de asuntos generales de la Conselleria de Sanidad y que ocupaba una posición intermedia entre los dos procesados.

Enrique J. G. de F. declaró que «Rafael Peset asumió como subsecretario la organización de los premios Salud y Sociedad. Una cuestión totalmente extraordinaria, no habíamos hecho un tema similar». El exjefe de servicio de Asuntos Generales también declaró que la funcionaria juzgada fue la que le dijo que «el subsecretario nos pasaria la relación de empresas para hacer el procedimiento negociado. Vino de la subsecretaria, efectivamente. Nunca habíamos hecho un concurso de estas características».

El funcionario detectó premura y prisas para ejecutar estas contrataciones. «Iba todo muy apresurado y muy precipitado. No era la forma más correcta de hacerlo pero no lo consideré una ilegalidad». De hecho, admitió que en base a los presupuestos que «alguien de la subsecretaría, no recuerdo quien» le entregó pero, admitió, sin registrar. «No estaban firmados. Me los entregaron en mano, sin firmar y sin registrar en la subsecretaría. Se remitieron así al servicio de contratación. En su momento no lo consideré una grave irregularidad. No vi nada sospechoso de ilegalidad. Otra cosa es que me pareciese que no era la mejor manera de hacer las cosas», admitió a preguntas de los abogados de los dos acusados por estos contratos. Una administrativa de la dirección general de Régimen Económico de la Conselleria de Sanidad, Maria del Carmen A. V. también admitió que echó en falta en el expediente «un informe de adjudicación».

También declararon como testigos el comercial y el representante de dos empresas que hicieron trabajos para los Premios Salud y Sociedad y que la trama Gürtel también uso para que presentaran ofertas en los procedimientos negociados. Detalle que ambos trabajadores negaron.