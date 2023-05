Los estados del oeste norteamericano han conseguido, tras un año de intensos debates, llevar a término un acuerdo histórico para preservar el río Colorado. Un acuerdo que persigue no solo dejar respirar al mismo, si no contribuir a su recuperación, dada la constante perdida de agua que está padeciendo y que afecta a más de cuarenta millones de personas que habitan estados como Arizona, Nuevo México, Nevada, California, Wyoming y Colorado. Todos ellos han decidido reducir el consumo hídrico general con la ambición de que, para el año 2026, el quinto río más largo de Norteamérica vuelva a ser el que era hace unos años. Y es que la suma de factores como el aumento en las necesidades humanas, agrícolas e industriales, junto con el cambio climático, han contribuido a que haya perdido más de un 20 por ciento agua en sus principales reservas. Por tanto, no se trata de un acuerdo baladí, si no de una espectacular iniciativa que demuestra que, ponerse de acuerdo por un bien mayor, siempre es posible.