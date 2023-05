Fue terrible. Esa tarde de agosto de 1996, en media hora, una avalancha de agua, lodo y piedras se llevó la vida de 87 personas que estaban disfrutando de unos días de descanso estival. Muchas de las víctimas murieron no por el agua de aluvión, sino por los continuos golpes que les daban las piedras arrastradas por la súbita crecida de dos barrancos pirenaicos tributarios del río Gállego. El camping estaba situado en un abanico aluvial, en una zona altamente inundable. Pero años antes se había autorizado su emplazamiento, a pesar de la existencia de informes técnicos que cuestionaban su errónea ubicación. Dos sentencias bochornosas archivaron el caso por la vía penal. Se aludió al manido y mentiroso argumento del carácter extraordinario del evento. Algunos supervivientes acudieron a la vía contencioso-administrativa. Llamaron a varios expertos a declarar. Me acuerdo la cara de asombro que puso el juez cuando le dije que el argumento de la imprevisibilidad de aquella riada era una falacia y que los períodos de retorno estaban mal utilizados en España como criterio para determinar zonas inundables. Aquel episodio cambió el tratamiento jurídico de los riesgos naturales en España. Y sobre todo la percepción social de estos eventos extremos para los que se reclamaba solución definitiva. La Ley del Suelo de 1998 incluyó un articulo que prohibía urbanizar zonas con riesgo de inundación. Pero no sirvió de nada porque no detalló el procedimiento de acreditación técnica del riesgo. Y permitió el boom inmobiliario de comienzos del siglo actual que incrementó exponencialmente las áreas urbanizadas en zonas inundables en nuestro país. Hubo que esperar a la nueva Ley del suelo de 2008, actualizada en 2015, para que se incluyese la obligación de aportar un mapa de riesgo en los procesos de planificación territorial. Aquel episodio cambió mi vida académica. Me permitió conocer a una persona integra, Francisco Ayala-Carcedo, iniciador de los análisis de riesgo natural en la administración española, que me marcó para siempre por su valentía, por su rigor, por su constante búsqueda de la verdad desde la ciencia. El programa de La Sexta, “Anatomía de” ha dedicado un episodio a esta tragedia. Un programa muy bien trabajado, sin amarillismo, donde se explican todas las claves de lo sucedido, antes, durante y después de aquella tarde fatídica de agosto. Enhorabuena al equipo de Mamen Mendizábal por su realización. Enhorabuena a Alfredo Ollero, geógrafo de raza, que ha explicado en este programa, de forma didáctica, como funciona un territorio de riesgo cuando el ser humano se empeña en rebasar los limites que marca la naturaleza. Biescas supuso, también, el despegue científico de la geografía del riesgo en nuestro país que hoy es una de las temáticas de estudio más dinámicas. Porque camping y edificios mal ubicados como el de Biescas, lamentablemente, siguen existiendo en elevado número en nuestro país. Y, lo peor, miles de personas que veranean o viven en ellos no son conscientes. De ahí la obligación ética de la denuncia científica de estos hechos que tenemos desde el análisis geográfico del riesgo.