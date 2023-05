Los últimos casos de presunta manipulación del voto por correo del PP en Finestrat y la agresión a un concejal socialista en Moncada han tenido una respuesta contundente por parte del PSPV. Actuaciones que el secretario de organización del partido, José Muñoz, ha enmarcado esta mañana en una "guerra sucia" de los populares. Se trata, en su opinión, de una estrategia para ocultar los casos de corrupción del PPCV.

En una rueda de prensa junto al secretario de Organización del PSPV en la ciudad de Castelló, José Luis López Ibáñez, y los candidatos a la alcaldía de Finestrat y Moncada, Juan Algado y Martín Perez, el dirigente socialista exhibió 7.342 folios de 30 sentencias con 149 condenados en diferentes casos de corrupción en los que están implicados miembros del PP.

Una pila de 35 kilos de papel de condenas

"Es la carta de presentación del Partido Popular para estas elecciones. Una pila de 35 kilos de papel de sentencias condenatorias y por esta razón han emprendido una guerra sucia", ha aseverado.

Una prácticas, ha añadido, que "recuerdan a un pasado oscuro que situó a la Comunitat Valenciana en el epicentro de la corrupción" y es por ello que ha hecho un llamamento al voto de los demócratas este domingo. "Hay que salvaguardar la democracia, todos los demócratas deben votar masivamente porque nos ha costado mucho levantar la hipoteca reputacional y no podemos volver atrás", ha advertido.

Muñoz ha detallado que “la guerra empezó hace meses con el reparto de panfletos que difamaban al presidente y ahora vemos cómo continúa con episodios como la presunta manipulación de votos en Finestrat, Bigastro o las pintadas en Castellón” y ha exigido “al candidato del PP, Carlos Mazón, que dé explicaciones, porque las pruebas son clarísimas y vemos claramente que están muy nerviosos”.

La solicitud de voto en Finestrat era ocho veces por encima de la media nacional, con 400 peticiones

El secretario de Organización del PSPV ha hecho esta declaraciones acompañado de algunos de los afectados quienes han explicado “las manipulaciones, agresiones y mentiras” que han sufrido en sus municipios.

En primer lugar, el candidato del PSPV-PSOE a la alcaldía de Finestrat, Juan Algado, ha señalado que “detectamos que la solicitud de voto en Finestrat era desbordante, ocho veces por encima de la media nacional, se habían solicitado en torno a 400 votos, la mayoría domiciliados en la sede del Partido Popular de Finestrat”. “Lo hemos denunciado a la Junta Electoral, les pedimos que anulen los votos, hay que frenar esta situación, es el momento de pararlos”, ha asegurado Algado.

Por su parte, el concejal socialista agredido en Moncada y actual candidato a la alcaldía del PSPV-PSOE, Martín Pérez, ha denunciado que “lo que ha pasado es un punto de inflexión, la persecución que hemos vivido por parte de PP y Vox durante toda la legislatura se ha trasladado a la calle”.

“En los últimos años he sufrido tres agresiones, hace dos noches me avisaron de que estaban repartiendo panfletos contra el Partido Socialista y salí a la calle a comprobarlo, quienes repartían las octavillas me confesaron que habían sido contratados. Al llamar a la Policía Local se abalanzaron sobre mí y caí al suelo”, ha relatado. Pérez ha criticado que “en política no todo vale, los votos se ganan en la calle, escuchando a la gente, no con juegos sucios”.

Finalmente, el secretario de Organización del PSPV-PSOE de la ciudad de Castellón, José Luis López Ibáñez, ha vuelto a denunciar “las pintadas que estamos sufriendo en toda la provincia de Castellón”. “Hemos podido identificar a un vehículo junto a las pintadas, y ha resultado ser el mismo que utiliza la candidata del PP a la alcaldía de Castellón”, ha revelado. López Ibañez ha asegurado que “es un ataque directo contra la convivencia y la democracia”. “Hemos pedido al PP que colabora con la investigación, pero no están dispuestos, mantienen actitud de caciques y no podemos consentirlo”, ha concluido.