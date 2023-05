La "derechita cobarde" es un apelativo con el que la extrema derecha crítica al PP, un calificativo que este viernes, en el primer acto del día dentro de un cierre de campaña escalonado, el 'president' de la Generalitat y aspirante del PSPV a un tercer mandato, Ximo Puig, ha utilizado para advertir la cercanía de los 'populares' a Vox. "Piensan lo mismo, pero uno no lo dice, es lo de la derechita cobarde" ha indicado Puig quien ha contrapuesto esa vinculación "PPVox" rodeándose de personas de la sociedad civil bajo el lema "'El President' para la mayoría".

"Se vio en el debate de ayer (por el jueves), PP y Vox son el negacionismo a asuntos tan importantes como el cambio climático y la violencia machista", ha señalado el candidato del puño y la rosa quien ha apelado a la movilización del electorado progresista. "La vía valenciana es votar el próximo domingo", ha expresado. Esta concurrencia a las urnas se prevé como una de las claves para amarrar una victoria del Botànic frente a la derecha.

Puig ha comparecido en un acto organizado por la Plataforma Cívica Ximo Presidente que respalda la candidatura del actual inquilino del Palau. La organización ha unido a perfiles de diferentes procedencias ideológicas desde Roger Mira, ex de Compromís hasta Alicia Andújar, de UPyD pasando por Lluís Bertomeu, de Demòcrates Valencians; Carolina Punset, ex de Cs o Pepe Almería, ex de Podem, todos bajo el paraguas de la postulación de Puig para un tercer mandato al frente del Ejecutivo valenciano.

Ese apoyo se mostró en videos, con participación de Joan Manuel Serrat, la oncóloga Anna Lluch, el impulsor de la campaña 'Soy mayor, pero no idiota', Carlos San Juan, el poeta Luis García Montero o el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, así como en los discursos previos al del cabeza de cartel de los socialistas. En estos, Punset, Mira, Andújar, Ismael Sáez, secretario de UGT PV y el expresident Joan Lerma, destacaron la apuesta por el diálogo de Puig, reivindicaron los avances logrados tras la pandemia y llamaron a la movilización alertando del riesgo de un gobierno del "peor PP y el peor Vox".

"Un candidato condenado"

"Tenemos al PP más corrupto y la extrema derecha con todos sus tópicos, contra todas las conquistas de la modernidad y además con un candidato condenado por violencia machista y que fue en las listas del franquismo más rancio", expresó la ex de Cs. "Tenemos que movilizarnos nosotros y a nuestro entorno para evitar una hipotética llegada de la extrema derecha", añadió el ex de Compromís. "Mientras Puig ha estado explicando qué hacer en cada municipio, el PP tiene a un expresidente de la Generalitat juzgado en la Audiencia Nacional", indicó la ex de UPyD.

A ellos se unieron Sáez y Lerma quienes destacaron la gestión del actual 'president' al frente de la Comunitat Valenciana. "Tot no va bé, pero sí millor", señaló el dirigente de UGT. "Puig ha dado la cara por todos los valencianos y eso ha servido para salvar muchas vidas durante la pandemia", complementó el exjefe del Consell. "Es el acto más emocionante de la campaña", respondió por su parte el candidato socialista recordando el fallecimiento del cantautor Lluís Miquel. "Estas elecciones van de valores, de convivencia y de aprovechar la oportunidad", sentenció.