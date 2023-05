La jornada electoral del 28M, mañana domingo, coincide en València con la celebración del partido que enfrentará al Valencia CF con el Espanyol de Barcelona, un encuentro que ha sido declarado de Alto Riesgo ya que ambos equipos se juegan la permanencia en la primera división del fútbol español. En concreto a la hora en que los más rezagados se dirijan a las urnas para ejercer su derecho al voto, a las 19 horas, apenas una hora antes de que se cierren los colegios electorales, arrancará en Mestalla este encuentro en el que el club blanquinegro se juega su futuro en la élite nacional. Esta coincidencia del horario futbolístico con el inicio de la fase más decisiva de la jornada electoral no solo se da en València ciudad, también en el resto de España, ya que todos los partidos de la Liga Santander se van a disputar a la misma hora. Todos excepto el Sevilla FC-Real Madrid, donde no hay en juego nada relevante, y que echará a rodar a partir de las 19 horas de hoy.

Alto riesgo tras los insultos a Vinicius

La permanente de la Comisión Antiviolencia acordó ayer declarar de alto riesgo el partido Valencia-Espanyol, correspondiente a la trigésima séptima y penúltima jornada de la Liga Santander. Se trata de un encuentro trascendental en la lucha por la permanencia de ambos equipos. El Espanyol es penúltimo con 35 puntos, a tres de la salvación, y el Valencia es decimotercero con tan solo dos de renta respecto al descenso. Además, el partido llega después de los insultos racistas proferidos hacia el madridista Vinicius Junior y la sanción impuesta al Valencia del cierre de la Grada Kempes, rebajada por el Comité de Apelación a tres partidos.

La Liga de Fútbol pudo adelantar los partidos al sábado

La Liga de Fútbol Profesional no se ha planteado en ningún momento adelantar al sábado el resto de encuentros, pese a que la fecha de las elecciones municipales y las autonómicas se conocía con muchos meses de antelación, y los agentes de policía estarán repartidos por las mesas electorales del país para velar por la seguridad de los electores y la limpieza del proceso. Probablemente, la razón esté en los derechos de televisión dado que las últimas jornadas se disputan todas a la misma hora para que ningún equipo parta con ventajas respecto a sus adversarios.

Despliegue mayúsculo de agentes en toda España

Por otra parte, es sabido que para garantizar que las votaciones se realizan de manera tranquila y segura, en todos los municipios valencianos y españoles, las fuerzas del Orden realizan un despliegue mayúsculo ya que están casi a pie de urna vigilando que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil se multiplican durante todo el día para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones. En el caso de València, como se ha dicho, coinciden las votaciones con el inicio del partido, y el cierre de los colegios electorales con el tramo final del encuentro. Al declararse de alto riesgo el evento futbolístico esto obliga a la Policía Nacional a incrementar el número de agentes que tienen que velar por la seguridad dentro y fuera del estadio.

Por todo ello, ya hace meses debería haberse trasladado esta penúltima jornada de la Liga Santander al sábado pues hubiera sido mucho más fácil para las Fuerzas del Orden planificar la seguridad nacional. De hecho, la mayor parte de los partidos donde se juega algo importante en la segunda división, en la liga Smart Bank, se disputan hoy sábado. De hecho, el Levante UD juega esta noche en el Ciutat de València en busca del ascenso.

Bravo: "Contamos con efectivos suficientes"

Con todo, la consellera de Justicia Gabriela Bravo, que ha anunciado esta mañana el operativo humano y logístico para el 28M, ha señalado a preguntas de Levante-EMV, "que no hay ningún problema ni ninguna incompatibilidad" para que se celebre de forma casi simultánea "este evento deportivo" con el tramo final de las votaciones. "Contamos con efectivos suficientes" ha añadido para garantizar que los comicios y el citado partido se desarrollan "con seguridad" y plena normalidad. No en vano, ha recordado que para cubrir las 6.169 mesas distribuidas en 2.221 colegios electorales de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana se cuenta con los efectivos de la Policía Nacional, de la Policía Local -de los citados municipios-, así como de Guardia Civil, que reforzará el ámbito rural. Por todo ello, ha concluido Bravo, "creo que no va a haber ningún tipo de impedimento para garantizar la seguridad y que se pueda votar en libertad". No en vano, la consellera recordó que no es la primera vez que coincide un evento deportivo de La Liga con las elecciones, "ya ocurrió en abril", recordó.