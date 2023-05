La detección del VIH llega "tarde" en casi la mitad de nuevos casos

Te puedes hacer la prueba en tu centro de salud, con tu especialista, en el hospital, en uno de los tres centros de información y prevención del Sida (CIPS) que hay en la Comunitat, en cualquiera de las entidades de respuesta al VIH, hasta con un autotest que se compra en la farmacia. Pese a las facilidades para conocer si estamos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) causante del sida, el año pasado repuntaron los casos en los que se detectó el virus "tarde", es decir cuando la infección ya había hecho camino atacando en mayor o menor medida al sistema inmunitario.

Es una de las conclusiones del informe anual sobre VIH y sida de la Conselleria de Sanidad y que recoge datos del año pasado. En 2022 en la Comunitat Valenciana se detectaron 548 nuevos casos de VIH, 464 de ellos entre personas que viven aquí , y en el 43 % de casos el hallazgo llegó "tarde" porque ya había dejado huella con un recuento bajo de linfocitos CD4 , un tipo de glóbulos blancos que nos protege contra virus, bacterias y hongos. Este recuento bajo supone que la infección ha tenido tiempo para progresar y cuantos menos de estos "guardianes" tengamos, más fácil es que se complique cualquier infección que normalmente no supone un problema en una persona sana. De entre los nuevos diagnósticos, 36 personas habían desarrollado ya sida porque además de ese recuento bajo de glóbulos blancos tenían alguna de las enfermedades asociadas.

Porque no, no es lo mismo estar infectado de VIH que desarrollar el síndrome. El sida es la manifestación última de la infección por VIH y supone que el cuerpo presenta varios tipos de enfermedades por esa incapacidad del sistema inmune para defenderse. De ahí la importancia de un diagnóstico precoz. "La infección por el VIH no presenta síntomas hasta el final, de ahí que sea importante detectarlo cuanto antes, porque cuanto antes se acceda al tratamiento antirretroviral, mejor calidad de vida se tendrá", apunta Sara García portavoz de Calcsicova, coordinadora de asociaciones de VIH y sida de la Comunitat Valenciana.

Cortar la transmisión

Pero no solo por tratarse cuanto antes y cronificar la infección sin que llegue a dar problemas, sino "por una cuestión de salud pública. Esas personas infectadas que no saben que lo están, pueden seguir transmitiendo el virus y con un diagnóstico precoz se corta antes la transmisión", añade García. Desde Calcsicova recuerdan que un correcto tratamiento antirretroviral, las personas infectadas por VIH pueden llegar a tener una carga viral indetectable, lo que supone que no transmiten el VIH "de ahí la importancia de detectarlo cuanto antes". Si se tiene una vida sexual activa y se tienen relaciones de riesgo sin protección "no está de más hacerse un chequeo de vez en cuando, sobre todo cuando hay otras infecciones de transmisión sexual, ITS, que son también una señal", añaden desde Calcsicova.

Un 7,5 % no lo sabe

En la Comunitat Valenciana hay cerca de 14.000 personas que conviven con el VIH y lo han cronificado pero hay todavía una bolsa de personas con VIH que desconocen que lo tienen aunque, según el Ministerio de Sanidad, cada día es más pequeña. Así, según un estudio realizado junto al Instituto de Salud Carlos III, se estima que la cifra de personas con VIH no diagnosticadas se ha reducido casi a la mitad (-42,3%) en los últimos cuatro años: del 13% al 7,5%. "El 92,5% de las personas que vive con el VIH en España conocería su diagnóstico de infección, el 96,6% está recibiendo tratamiento antirretroviral y el 90,4% tiene la carga viral suprimida", según el ministerio.

Estos diagnósticos tardíos en la C. Valenciana han aumentado, tanto con respecto al año anterior (en 2021 fueron el 35%) como con respecto a 2019, el último año prepandemia cuando ese porcentaje de casos con recuento de linfocitos bajo fue del 33 %. Pero también han aumentado los nuevos diagnósticos de VIH. La tasa por cada 100.000 habitantes es del 8,96 %, parecida a la de un año antes pero la más alta de la última década.

El perfil: hombre, de 35 años y que tiene sexo con hombres

Lo que no ha cambiado es el perfil de personas que se infectan de VIH en la Comunitat Valenciana. En su gran mayoría (casi nueve de cada diez de los casos autóctonos) siguen siendo hombres, entre los 25 y los 39 años (con la mediana de edad de todos los casos en 36 años) y que se han infectado por vía sexual, más frecuentemente teniendo sexo con otros hombres. Este es el perfil del caso "tipo" porque es el más habitual pero también hay casos de VIH entre mujeres (65 fueron diagnosticadas el año pasado). Ellas también se infectan a través de la vía sexual, en relaciones en este caso heterosexuales. La vía de transmisión por compartir jeringuillas entre personas que consumen drogas intravenosas está aunque solo está detrás del 1,94 % de casos.

Al colectivo de hombres que tienen sexo con hombres es al que predominantemente va dirigida la pastilla PrEP, el tratamiento de profilaxis preexposición que ayuda a prevenir la infección por VIH en personas con prácticas de riesgo.

El tratamiento está disponible desde 2016 y es gratuito desde 2019 y supone tomarse una pastilla al día (que combina dos antirretrovirales) y seguir unos controles cada tres meses. Hasta el año pasado, el acceso al tratamiento se hacía en los hospitales pero Sanidad decidió que la pastilla iba a estar disponible también en los Centros de Información y Prevención del sida (CIPS), las tres unidades especializadas que Salud Pública tiene para detectar y prevenir infecciones del virus VIH y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS). En el de Alicante, el año pasado, ya había 200 personas siguiendo el tratamiento.