Tienen un coche adaptado desde la pandemia, cuando a José M. le amputaron una pierna y pasó a ser una persona con discapacidad. El pasado mes de marzo, su mujer, María Dolores Flor, llevó el coche al taller, a la revisión anual. Hacía unos días se le habían encendido varias luces y el resultado es un chip que no llega y que no se sabe cuándo llegará. En circunstancias normales, la solución de los talleres y concesionarios pasa por ofrecer un vehículo de sustitución. Sin embargo, no hay vehículo de sustitución adaptado a personas con movilidad reducida, como es el caso. En el concesionario le dijeron a la mujer que buscara un coche de alquiler y les pasara un presupuesto. Y tampoco lo ha conseguido.

Los meses pasan y la familia sigue sin vehículo propio. Sin coche propio, José M. sale lo justo de casa. Para ir al hospital, llaman a un taxi adaptado, de los pocos que hay ya que el porcentaje actual de taxis adaptados es del 6%. Y corre de su bolsillo. Para ir a trabajar o al supermercado, ya sea un desplazamiento por compromiso, necesidad u ocio, la mujer se mueve en transporte público. Nadie le ha dado aún solución a un problema que no tiene fecha y que se eterniza. Por eso, María Dolores ha puesto una reclamación en la oficina del consumidor, extrañada de un problema que desconocida ante la movilidad reducida de su marido, hace apenas dos años. "Nadie me da solución ¿Somos menos que el resto?" "No me han solucionado el problema del coche y ni me saben decir donde está el chip que se ha estropeado. Mi coche es adaptado porque mi marido tiene una discapacidad y me llamaron para que yo les pasara un presupuesto de coche de alquiler, pero no encuentro ninguna casa que tenga coches adaptados en alquiler. Los gastos que conlleva todo esto tampoco me los sufraga nadie", explica la mujer en su reclamación que ha interpuesto en la oficina del consumidor. La mujer lamenta que el concesionario alemán no le haya podido ofrecer una solución. La familia se apaña con transporte público pero tiene previstas unas vacaciones a las que se quiere ir con vehículo propio y se teme lo peor. "No se trata sólo en llegar en transporte público, se trata de viajar en coche con las maletas y con las cosas que tenemos que llevar. ¿Somos menos que el resto? Seguro que hay más personas a las que les ha pasado lo mismo 2que a nosotros porque el taller es para todos igual", explica la mujer.