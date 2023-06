Puede que ahora se le llame "bullying" pero el acoso escolar no es algo nuevo. Los "matones" de colegio siempre han existido pero los cambios que ha traído la sociedad en las últimas décadas (entre ellos las redes sociales y el acceso a las pantallas de los menores desde muy jóvenes) no ha hecho más que potenciar un fenómeno antiguo, porque hace unos años el matón podía ejercer su acoso "de lunes a viernes" y en un entorno acotado al colegio pero ahora "se extiende, llegas a casa y hay un vídeo de TikTok, una publicación en Instagram o es por whatsapp, hay una prolongación y eso es una diferencia importante", ha apuntado esta mañana la psiquiatra infantil del Hospital La Fe de València, Núria Yáñez.

Las tecnologías, su uso y qué papel están jugando en el importante aumento de problemas de salud mental entre niños y adolescentes que se está registrando en la Comunitat Valenciana y en toda España, es uno de los aspectos que profesionales de la psiquiatría infantojuvenil están abordando entre hoy jueves y mañana viernes en Vaència en el 66 Congreso de la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, Aepny que ha inaugurado el comisionado de la presidencia de la Generalitat para el plan valenciano de acción para la salud mental, Rafael Tabarés.

"Ver a un niño cada cuatro meses es una barbaridad"

Sobre la mesa, el reto que supone este aumento de casos (de depresión, de conductas de autolesión, intentos de suicidio, trastornos alimentarios, adicciones, trastornos de hiperactividad...) y a edades cada más tempranas ya que no se dispone de recursos suficientes a nivel público. "No hay recursos, no hay profesionales, los niños no están siendo ni atendidos ni detectados. Las visitas se acortan y ver a un niño cada cuatro meses es una barbaridad", ha lamentado la psiquiatra infantil valenciana Inmaculada Marcos, presidenta del congreso.

La falta de un tejido adecuado para tratar a los menores es, para Marcos, el mayor de los problemas para abordar este aumento de casos, que no son pocos. En los últimos años se han multiplicado por 56 las consultas por autolesiones y las consultas relacionadas con el suicidio se han multiplicado por 18 de 2009 a 2021 aunque el número de suicidios consumados no ha aumentado, según fuentes del congreso. La Conselleria de Educación ha registrado que entre 2018 y 2022 cerca de 2.000 alumnos han tenido conductas autolíticas, es decir, que se han autolesionado, han fantaseado con quitarse la vida, o se han intentado suicidar. En el penúltimo curso escolar valenciano hubo 12 suicidios y 344 intentos, además de 78 niños y niñas que se autolesionaron.

No es solo la pandemia, la sociedad está "enferma"

Y se habla de un aumento en los últimos años porque los cambios que trajo la pandemia de covid a nuestras vidas han tenido que ver pero no son la respuesta única a lo que está pasando. "El confinamiento aumentó el malestar, por la disminución de la socialización y porque los niños tenían más acceso a las redes sociales y pantallas pero hay otros aspectos que van más allá de la pandemia", según ha puesto de relieve Luisa Lázaro, presidenta de la Aepnya. Para ella, la pandemia exacerbó los problemas pero en la base están los "cambios sociales tan notables que ha experimentado la sociedad en las últimas décadas", y que hace que a algunos niños les cueste más adaptarse al acoso escolar, a la frustración".

"La sociedad de ahora es muy diferente a la de hace unos años, es más individualizada, con cambios en las familias, con los aspectos negativos en poblaciones vulnerables que tienen las redes sociales, la fragilidad de la sociedad del bienestar. Muchas incertidumbres", ha resumido Lázaro. Para Marcos, lo que estaba pasando era solo el reflejo de una sociedad "enferma". "Los adolescentes reflejan la sociedad en la que vivimos, estamos todos muy desorientados, muy incomunicados.. y la soledad enferma al individuo".

Dar herramientas emocionales en la escuela

Como medidas para asumir estos cambios, tanto Lázaro como Marcos han solicitado más recursos y un acceso equitativo para todos los pequeños pero también que la salud mental no solo sea algo que "se ha puesto de moda, porque una cosa es eso y otra que esté en la agenda de gestión y de gobiernos", tal como ha apuntado Tabares en su intervención. Como peticiones concretas, las profesionales han propuesto dar herramientas a los niños desde pequeños para lidiar con esa falta de tolerancia a la frustración, para que se puedan comunicar y expresar sus sentimientos o desenvolverse en una sociedad más solitaria y eso pasa por hacerlo en las escuelas pero también en las familias.

"Hay que extender el currículum, no solo matemáticas, también dar habilidades socioemocionales, algo que ya hacen en algunas comunidades", ha apuntado Luisa Lázaro que además también considera que se debería "educar" a las familias. "Los padres cada vez van más solos y van muy perdidos", ha dicho.